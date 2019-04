Mañana definirán vinculación de policías

Chihuahua, Chih.- La juez de Control, Karla Otero Monarrez, definirá mañana si vincula o no a proceso a los 5 policías detenidos por el delito de homicidio en contra del exministerial Leopoldo Soto.





Son los agentes José Guadalupe D. S., Luis Alberto T. M., David Abraham R. G., Fernando M. L. y Pedro Roberto C. C., quienes testificaron hoy en una audiencia iniciada a las 10 de la mañana y concluida a las 9 de la noche.



Durante ese plazo hubo varios recesos intermedios, y en toda la jornada, además de los testimonios, la defensa, encabezada por el abogado Alejandro Vidaña, presentó elementos que ponen en duda la detención legal de los policías.



Uno de esos elementos son vídeos de la comandancia de Policía, que evidencian que los agentes no fueron detenidos a las 5 de la mañana, como lo señala uno de sus superiores.



También durante la audiencia de hoy llamó la atención que los 5 detenidos señalan a los policías Segundo René López y Tercero Adrián Trevizo, como los encargados de someter al exministerial y quienes le habrían causado las lesiones mortales.