Mañana examen de ingreso para nivel medio superior

Chihuahua.- La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que mañana se aplicará en todo el estado la Evaluación Diagnóstica de Ingreso a Educación Media Superior (EMS), correspondiente al ciclo escolar 2022-2023. En el caso del Cobach serán 16 mil 567 los jóvenes que estarán colocarse en alguno de los 29 planteles

La dependencia indicó que a través de la plataforma digital del Sistema de Información Educativa (SIE), un total de 48 mil 917 jóvenes solicitaron su ficha de ingreso en alguno de los planteles pertenecientes a los 13 subsistemas de EMS que operan en la entidad.

Los planteles catalogados como de alta demanda son: en Chihuahua: Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (COBACH) planteles 1, 10 y 21; Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyTECH) 6, 20 y 21; Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) 122; y Centro de Educación Artística (CEDART) David Alfaro Siqueiros.

En Ciudad Juárez: CECyTECH 14 y 22; COBACH 6, 7, 9 y 11; CBTIS 114, 128 y 270; Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETis) No.61; y Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) Juárez III.

En Delicias el Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 6/4; en Cuauhtémoc el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTa) 90; y en Parral el COBACH 12; en Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTa) 112.

En todos los planteles de los subsistemas de Educación Media Superior cuentan con un protocolo de medidas sanitarias para evitar contagios por COVID-19.

Las indicaciones son acudir con ficha de registro impresa, comprobante del pago de tu ficha, acudir al plantel 30 minutos antes de la hora de tu examen y debidamente vestido (zapato cerrado, no piercing, no short, no huarache). Uso de cubrebocas en todo momento

Debe presentarse con 2 lápices (del no.2 o del 2.5), borrador, sacapuntas. No pueden llevar calculadora, apuntes, cuádranos, libros, celulares o tabletas