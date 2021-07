Mañana, nueva audiencia por el delito de motín

Chihuahua– Mañana se llevará a cabo una segunda audiencia en el caso de Andrés V. por el delito de motín y para la cual la defensa integrará un grupo interdisciplinario de abogados que fortalezcan la misma, confirmó Martha Holguín, esposa del acusado.

“El jueves fue la audiencia inicial y tras pedir la duplicidad del término se fijó el sábado para realizar la segunda audiencia para la aportación de pruebas. Entrará un equipo interdisciplinario de abogados aunque el licenciado Medina sigue a la cabeza. Estamos trabajando en eso muy fuerte para agotar todas las posibles acusaciones en ese sentido”, indicó.

En lo que respecta al primer delito –robo de vehículo– la entrevistada dijo que ya se agotaron las dos audiencias, pero tienen por derecho 90 días para aportar pruebas de su inocencia e interponer el recurso correspondiente.

“Vamos a apelar la resolución del juez de vincularlo a proceso porque no se nos dio oportunidad de ofrecer todas las pruebas que llevaba la defensa, que eran muchas, y porque además no fue el medio correcto para que esto se llevara a cabo. La audiencia fue virtual y el Internet falló en varias ocasiones porque se hizo vía Zoom y ya no se le dio oportunidad a la defensa de restituir esos tiempos. Fuimos muy desafortunados porque falló únicamente para la defensa en diferentes ocasiones, mientras que para las resoluciones y para la fiscalía sólo falló una vez y al final”.

Holguín dijo que se habla de un total de siete carpetas de investigación en contra de su esposo y al momento han dado a conocer dos, mientras que la Fiscalía General del Estado tiene una carpeta de investigación abierta referente a la quema del edificio Lerdo de Tejada en la ciudad de Delicias.

Agregó que en lo personal tiene un interés claro y definido en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque considera que su marido es un preso político, por lo que este día acudirá a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para iniciar el proceso.

“Debo ir primero a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para armar todo el expediente y poder pasar a la comisión nacional, agotar esa instancia y llegar así a la corte interamericana”, apuntó.

Cuestionada respecto al monto de los daños ocasionados durante los hechos en los que se involucra a su esposo, indicó que se habla de 4 millones de pesos, pero desconoce si esa será la cifra final.

“Se han manejado varias cifras, cada uno de los agraviados determinó un monto. Se habló en un inicio de 4 millones de pesos, no sé si después se sacarán un as de la manga y digan que es más. Se dijo que se violentaron dos cajeros de la CFE, pero no hay evidencia de ello, dicen que los agricultores fueron a violentar también esas instalaciones, pero no fue así. Cuando eso ocurrió todos estábamos consternados, incluso hay un video donde mi esposo se deslinda de lo ocurrido”.

En cuanto al incendio de edificios gubernamentales, ejemplificó que si alguien le quiere hacer daño a la casa de su vecino no le pediría las llaves, y si se revisa cada uno de los edificios violentados a través del fuego, se podrá constatar que el fuego empezó de adentro hacia afuera, incluyendo al edificio Lerdo de Tejada, propiedad el estado.

“Yo pregunto: ¿quién les dio acceso a esas personas para que entraran a prender fuego adentro?”, cuestionó.

En torno a lo ocurrido en la presa La Boquilla, donde se tomaron las instalaciones por presuntos agricultores que habrían provocado daños en instalaciones sensibles para la operación de la planta, Holguín aseguró que su esposo no estuvo en dicho evento y según testimonios de gente de la región, quienes ocasionaron las afectaciones “eran infiltrados de tipo sureño, no eran gente de aquí, eran personas que operan en el sur del país como grupos de choque”, puntualizó.