Mañana, viacrucis vivientes

Este jueves santo continúan las actividades como parte de la conmemoración de los últimos días de vida de Jesucristo, como su pasión, muerte y resurrección. Por ello con la eucaristía en las distintas parroquias se celebra hoy la última cena, mientras que el viernes comienzan los viacrucis vivientes desde temprana hora a los que por segundo año se realizan de manera presencial, y se invita a la población a ser parte de los mismos.

Según el programa oficial publicado por la arquidiócesis de Chihuahua hoy 6 de abril se llevará a cabo la misa en punto de las 5:00 pm presidida por el arzobispo Constancio Miranda Weckmann, mientras que el viernes santo la Celebración de la pasión y Muerte del Señor tendrá lugar a la misma hora.

El sábado santo 8 de abril, se lleva a cabo la Vigilia Pascual en punto de las 8:00 pm, mientras que el domingo de Resurrección la misa se llevará a cabo en punto de las 12:00 pm.

En la parroquia de San Rafael, por su parte, la misa de la Cena del Señor y Solmene adoración hoy jueves tendrá lugar en punto de las 6:00 pm, eucaristía que concluirá a las 10:00 pm.

En cada parroquia se han anunciado los horarios de estas celebraciones, durante este fin de semana que es uno de los más importantes dentro de la tradición católica.

Por lo anterior se invitó a los fieles a consultar en cada caso los horarios a través de los anuncios oficiales en redes sociales o en las oficinas de los templos. Cabe destacar que en este 2023 Cristo Rey no realizará viacrucis viviente, debido a que desde la pandemia no se ha reinstaurado, no obstante se hará un viacrucis infantil de menor escala en el que participan los niños del catecismo, según explicó personal de este templo.

fcordova@diarioch.com.mx