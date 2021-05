Luis Rivera, presidente de la asociación ambientalista Salvemos los Cerros de Chihuahua, señaló que el crecimiento desmedido de la ciudad se ha convertido en un caos que repercute directamente en el plano ambiental, pues las aprobaciones para construcción de fraccionamientos no obedecen a planes de desarrollo sustentables ni ecológicos, con lo que si bien desde hace dos años, recordó, el Implan señalaba que la mancha urbana “no debería crecer ni un metro más”, se siguen aprobando fraccionamientos en zonas donde no debería haberlos, como lo es El Reliz, mismas que traerán afectaciones graves a las presas como es la captación de agua.

“En primer lugar, el Cabildo no es un organismo técnico, por lo que no debería tener la capacidad de aprobar fraccionamientos, puesto que son personas que no tienen la preparación para poder discernir, por ejemplo, el análisis de un estudio de impacto ambiental. En segundo lugar la comisión que los aprueba es Desarrollo Urbano y la Comisión de Ecología no se mete a ello. En tercer lugar los fraccionamientos de zonas como El Reliz, ni siquiera cuentan con estudios de impacto ambiental y no cumplen con las normas que los reglamentos municipales exigen. En cuarto lugar, la zona de Las Tres Presas es la zona de recarga de estos cuerpos de agua, cuando fraccionan o se desmontan los cerros que captan esta agua, formado por rocas volcánicas porosas, que actúan como esponja, lo que ocurre es que interrumpen y contaminan la captación de agua, y las presas van a tener menos agua y agua más contaminada y de menor calidad”, condenó.

Señaló que es evidente que la ciudad de Chihuahua está creciendo de forma descontrolada sin que se respeten los proyectos de conservación ambiental, como lo son el proyecto de área natural protegida en la zona de Las Tres Presas, que actualmente está urbanizada, aún cuando no existe ahí transporte público ni servicios básicos.