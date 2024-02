Manda alcalde mensaje a criminales: 'están identificados'

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla lanzó un mensaje a criminales desde el seccional del Sauz el día de ayer. Dijo que ya se encuentran identificados y que enfatizó que les “echarán el guante”. Sobre ello abundó que ya se han realizado detenciones importantes como parte del operativo desplegado en esta zona rural del municipio.

“Al contar con video vigilancia se tiene información muy valiosa para facilitar la identificación y captura de sospechosos. Hay algunos que son medio cabezones y creen que nadie los ve y que pueden hacer y deshacer. Pero no, los tenemos identificados, pero bien identificados. Así que seguramente a todos quienes quieren quebrantar la ley créanme aquí en el Sauz o fuera del Sauz en poco tiempo algunos de los muchachos les van a echar el guante y cuando estén detrás de los barrotes a ver si es cierto que son tan valientes”, expresó el día de ayer en el seccional a donde acudió a entregar un remolque de seguridad conectado a la plataforma escudo.

En su mensaje en el que se comprometió con los ciudadanos a estar presente en esta zona rural del municipio y brindarles paz señaló que no es ajeno a la situación que se vive desde el funcionamiento del ducto de Pemex, por lo que dijo que trabajarán teniendo la seguridad como prioridad.

“Desde el inicio del funcionamiento del ducto de Pemex ha sido muy difícil la situación en el Sauz. Se ha descompuesto el ambiente y hay que decir las cosas como son. Hemos visto grupos que anteriormente no veíamos, personas que no veíamos en la localidad pero quiero decirles que aquí estamos haciendo frente al problema y responsabilizándonos, aunque el huachicoleo le corresponda al gobierno federal aquí estamos y aquí vamos a estar y de aquí no nos vamos a ir”, dijo.

En este contexto señaló que pronto se verán resultados gracias a la coordinación con la Agencia de Investigación y Sedena. “Tuvimos una detención importante hace 8 días. Una persona que fue detenida en virtud en una revisión del equipo de proyectos especiales con posesión de un buen número de dosis de cristal con valor de más de 300 mil pesos. Un arma de fuego, y vehículo”, destacó y señaló que intensificarán operativos con lo que esperan tener más resultados a la

Les vamos a echar el guante y cuando estén tras los barrotes a ver si son tan valientes”

Marco Bonilla Alcalde de Chihuahua

brevedad. Actualmente como parte del operativo y la llegada de 170 elementos militares se han conformado binomios en la zona que permanecerán hasta “que no se recupere la seguridad en la zona”, expresó.