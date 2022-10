Mandan al Cereso a ‘El Palapas’

Tras casi 72 horas de haber sido detenido, Guadalupe L. alias “El Palapas”, fue ingresado esta madrugada el Cereso Estatal Número 1 de Aquiles Serdán. Su detención ocurrió el pasado jueves luego de un enfrentamiento ocurrido en Guachochi, que dejó a trece personas detenidas y cuatro sin vida.

Tras la detención de estos sujetos, fueros trasladados a Chihuahua Capital bajo un fuerte dispositivo de seguridad y de ahí, trascendió que el viernes “El Palapas” fue llevado a un penal de Sinaloa, sin embargo, no ingresó a ningún centro penitenciario.

Fue hasta la madrugada de hoy, cuando fue recluido en el cereso de Aquiles Serdán, hecho que fue confirmado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Cabe señalar que, esta persona, junto con el resto de los detenidos enfrentan acusaciones por portación y acopio de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y su situación jurídica se resolverá durante la presente semana. Los detenidos fueron identificados fueron identificadas como Ismael R. R., de 35 años; Jaziel Orlando M. S., de 23 años; Jesús Antonio C. V., de 34 años; Refugio Uriel M. G., de 20 años; Rubén Alejandro C. N, de 35 años; Ulises G. A., de 35 años; Víctor Manuel C. T., de 23 años; Emeterio G. G., de 37 años; Rubén Alejandro C. N; Ángel Alfredo e. H., de 25 años; Adrián M.G., de 21 años y Jesús Edgar A. O., de 34 años.

Durante la audiencia de control de detención que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), se celebró en esta ciudad, el juez declaró legal la detención e imponer prisión preventiva oficiosa, por los delitos de: -Acopio de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza área nacional, previsto y sancionado en la LFAFE. -Posesión de cartuchos de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en la LFAFE y -Posesión de cargadores de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en la LFAFE.

La defensa y los imputados solicitaron que se resolviera su situación jurídica en plazo constitucional ampliado, el cual es de hasta 144 horas, por lo que será entre jueves y viernes cuando se celebre la audiencia de vinculación o no a proceso. La detención de estas personas se realizó el pasado jueves en Guachochi, luego de un enfrentamiento ocurrido entre facciones del cartel de Sinaloa, supuestamente por la disputa de la tala clandestina en aquella zona. Tras la refriega que se prolongó por espacio de tres horas, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizaron el aseguramiento de estas personas.

El Palapas forma parte de la estructura que comanda Melquiades Díaz Meza, alias “El 13” o el “Chapo Calín”, quien fue recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1, de Aquiles Serdán, en agosto de 2021 y liberado en diciembre del mismo año. De acuerdo con archivos periodísticos, desde 2015 mantenía una cruenta disputa con el también líder del Cártel de Sinaloa, pero en la plaza de Batopilas, Servando Meza Osorio, alias “El 21” o “El Servandito”.