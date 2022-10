Manifestación vs abuso sexual desata otras irregularidades

Chihuahua, Chih.- Ante la manifestación que se presentó el día de ayer en el Colegio de Bachilleres Plantel No.3 por el caso de una adolescente víctima de abuso sexual; padres y madres de familia, denunciaron que, las autoridades educativas hacen caso omiso de manera constante a las denuncias que ellos y/o que los estudiantes realizan.

Tal es el caso de las violencias que ejerce una de las maestras que brinda la capacitación de nutrición; a la cual, se le ha reportado con el director en más de una ocasión, sin obtener una respuesta.

“Tuve que llevar a mi hija a terapia por que le estaba generando mucho daño psicológico; ella escribió una carta en la que dijo que ya no aguantaba más, que ya no soportaba con las humillaciones y con el miedo que le genera esta clase; mi hija tiene buenas calificaciones y no es el único caso, a todos los trata mal”, expresó una de las madres quien por temor a represalias prefirió omitir su nombre.

Ella, junto con otro grupo de padres y madres de familia; expuso una carta que la psicólogo le encargó a la estudiante, ya que esa situación le generó muchas inseguridades.

“Me siento muy cansada de esta situación, en los primeros semestres era un poco más levadera la estancia con ella, pero ya no, ya me cansé y exploté. Hace un par de días salí llorando de la escuela. No hay persona que odie más en esta vida que la señora Karina Ibarra y si yo ya no la volviera a ver sería mi mayor regalo, ya no aguanto más; quisiera cambiarme de capacitación pero la escuela no me lo permite. YA NO AGUANTO”, señala la carta.

Incluso, derivado de esta situación, se los padres crearon un grupo de WhatsApp para abordar la situación.

“En desacuerdo que el director escuchando las quejas de nosotros papás y los problemas de los alumnos tome la decisión de hablar con ella para dar otra oportunidad sin tener capacidad de tomar decisiones y sin criterio para saber que los afectados sean los alumnos, me puede mucho que tengamos a nuestros hijos en manos de personas que solo están cubriendo plazas sin tener capacidad de actuar t ver por el bien de los alumnos que son los que les dan de comer porque sus padres pagan impuestos para que les paguen el sueldo”, dice uno de los mensajes de WhatsApp.

Justo ayer en su intervención el director del Plantel 3, Alejandro Sifuentes, refirió que la salud mental, era uno de los temas prioritarios para el bien de los alumnos.