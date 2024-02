Manipularon a alumnos de la UACh con amparos

/ De acuerdo con las previsiones de la Universidad, seguirán llegando notificaciones de amparos hasta el 28 de febrero

Chihuahua.- El rector de la UACh, Luis Alfonso Rivera Campos, declaró ayer que en el tema de los amparos contra el pago de inscripción es posible advertir “un manipuleo hacia los jóvenes”, ya que quienes los asesoraron para interponer el recurso legal, en lugar de buscar procesos colectivos que facilitarían el trámite, optaron por procesos individuales.

Agregó que, además, les fue solicitada una copia digital de sus credenciales de elector, lo que no es necesario incluir en estos casos para el expediente. “No descartamos que existe un manipuleo, no podemos ser ingenuos en esto, porque quienes llevan las consecuencias son los jóvenes”, dijo Rivera Campos a El Diario.

Añadió que ayer acudieron a una reunión con el área de Coordinación de los Juzgados Federales para exponer las implicaciones de estos trámites, y que esta información llegue a los jueces. Indicó que también explicaron las circunstancias que permiten presumir que hubo alguna manipulación.

Un total de 2 mil 800 alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua habrían tramitado amparos para no pagar la inscripción para el semestre en curso; sin embargo, entre esta cantidad existen los casos de quienes pagaron su cuota y posteriormente tramitaron el recurso legal, mientras que otros fueron directamente a los juzgados federales sin realizar el pago, por lo que su estatus de inscripción dependerá de que ganen el juicio.

Rivera Campos explicó que, en el primer caso, si consiguen la suspensión definitiva pueden obtener la devolución del pago realizado, pero en el segundo los alumnos actualmente no están inscritos y no podrán presentar exámenes o participar en otros procesos de la Universidad, lo que pone en riesgo su continuidad en sus carreras. “La Universidad tiene sus tiempos, los cuales no podemos modificar”, dijo.

Añadió que tienen información de que a varios de los alumnos que no cubrieron su pago les fue negado el amparo o la suspensión, lo que los deja totalmente fuera de la Universidad, ya que el tiempo para la inscripción concluyó. “Estamos preocupados por lo que ocurrirá con los jóvenes”, dijo.

La carga de trabajo para el área jurídica de la UACh ha motivado que sea contratado más personal para dar cumplimiento a los plazos de contestación de las notificaciones. Hasta ayer la cantidad de notificaciones recibidas superaba las 2 mil 500, pero de acuerdo con las previsiones de la Universidad, seguirán llegando hasta el 28 de febrero.

Señaló que les han informado a los padres de familia la situación en proceso, la cual ya está fuera del alcance de la UACh. “Si en la suspensión definitiva el juez señala que sean inscritos, habría que ver qué pasa con las faltas y los exámenes que no presentaron por no estar inscritos, pero además eso ocurriría en meses, incluso estos procesos pueden pasar de semestre”, mencionó.