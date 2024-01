Manos con uñas curvas y filosas

Caminaba Alejandro una noche, ya bastante tarde, y que se topa con alguien que le dice: "¿Por qué no juegas conmigo?" La ronca voz del horroroso individuo que se apareció en la vuelta de la esquina sacó de balance a Alejandro, quien sin embargo se puso atento ante la proposición, por ser jugador empedernido.

La aparición tenía el aspecto de un hombre normal, común y corriente. Feo, sí. Pero ¿quién no es feo? Yo mismo soy feo, y tal vez muy feo, pensó, razonó a mil por hora Alejandro El Millonario.

Ya estaba a punto el muchacho de preguntarle al tipo del sombrerito curioso y una barba de candado extrañísima, porque has de recordar que en 1971 no la usaban más que los personajes de Mandrake el Mago en las historietas. A punto estuvo de preguntar que dónde, a qué y de a cuánto jugarían.

Alejandro El Millonario apenas regresaba de una sesión de póker en casa de don Bernardo Lugo a quien apodaban El Berberisco, a treinta metros de donde se encontraba ahora. Por esas fechas, El Millonario agarró el vicio de las cartas, y casi a diario esa pasión le consumía toda la tarde y buena parte de la noche, como era el caso en la ocasión que te cuento. Claro que las apuestas eran moderadas, pero acuérdate de aquellos tiempos de pobreza generalizada.

Esa noche había atravesado Alejandro el baldío y ya torcía la Dieciséis hacia la calle Quinta. Ante el hombre de los ojos de brillo rojizo, a punto estuvo, en efecto, de preguntar que dónde, a qué y de a cuánto jugarían.

Pero algo atrajo la vista de Alejandro hacia el suelo y lo que vio lo dejó sin habla y sin sangre en el rostro. Apenas respiraba. Porque debajo de la valenciana de los pantalones grises rayados, el individuo de saco negro tenía, en lugar de dos zapatos, una garra de ave y una pezuña de toro.

Ya no despegó la vista del suelo para ver a los ojos al demonio que se le había atravesado. Alejandro no paró de correr hasta que se metió a su cuarto y se encerró con todos los cerrojos pasados por dentro, y rezó varios padres nuestros y aves marías.

Dicen que él ya no quedó bien, y que incluso su madre lo llevó a los pocos días con un sacerdote, en vista de que el muchacho parecía ausente y con la mirada perdida, y que contestaba puras incoherencias. Él mismo contaba después que en su cuarto se le aparecía por aquellos días el diablo. Que escuchaba voces obscenas y que sentía que le tocaban la cabeza y la espalda en la noche, con unas garras de reptil, como manos pegajosas con uñas curvas y filosas.

Se compuso El Millonario a los pocos meses, pero fue entonces cuando agarró el vicio de la mariguana, que conservó hasta su muerte.

"Espera, pero no me has dicho por qué le decían El Millonario".

Ah, es que cuando era niño y jugábamos en el barrio, él sacaba unos grandes fajos de panchólares -te has de acordar de aquellos billetes de juguete que había entonces-. Por eso se le quedó el apodo.

Y dicen que precisamente porque fumaba mariguana, que produce el efecto de resecar la garganta, se le atoró un pedazo de carne cuando estaba en el puesto de tacos, en la avenida Diecisiete. Ahí quedó Alejandro El Millonario.