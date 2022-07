Mansión de Alito es la que humilla al pueblo, dice Sansores

La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, consideró que la mansión de Alejandro "Alito" Moreno es la que humilla al pueblo de Campeche, debido a los lujos con que fue edificada.

La Mandataria negó que con el cateo se haya humillado al dirigente nacional del PRI, pues el cateo fue autorizado por un Juez y contó con la supervisión en persona del Fiscal General del Estado, Renato Sales.

"Es una tragedia tener a un hombre mentecato, que no tiene ningún escrúpulo, tenerlo aquí viéndonos la cara, y burlándose de todos, nos duele como pueblo.

"Los pueblos perdonan, pero no olvidan, y Alito saqueó a este Estado pobre y se sigue dando lujos", señaló.

Sansores planteó que el pueblo de Campeche es el que ha sido humillado por Moreno, construyendo en su cara su gran residencia.

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su disgusto por las escenas en que se ve cómo se derriba la puerta de la residencia del dirigente priista, investigado por lavado de dinero y evasión fiscal.

Durante el programa Martes del Jaguar, la Gobernadora de Morena comentó que ya había polémica hasta con el Presidente y que debía aclarar que no se buscó humillar a Alejandro Moreno, con el cateo realizado el lunes por la mañana.

"Sí se debe revisar, no hubo tal agresión ni deseos de humillarlo ni faltar a la dignidad", justificó Sansores, luego de que se difundieron las imágenes no solo de la forma en que se entraba a la residencia, sino también de uno de los baños de lujo de la residencia.

"No se violó la dignidad ni se violaron derechos, aquí está la orden de cateo", también justificó el Fiscal Renato Sales.

El Fiscal indicó que se hizo el aviso de la presencia de agentes ministeriales para entrar y que nadie abrió y que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, se usó la fuerza para entrar.

"No quedaba otro remedio que hacer lo que se hizo", afirmó en el programa.

La Gobernadora consideró que al Presidente López Obrador le vienen los recuerdos de cuando en Bolivia sacaron de su casa a Evo Morales, lo cual, dijo, no tiene comparación.

Señaló que si bien los delincuentes merecen respeto y trato digno, con Alejandro Moreno cuesta trabajo reconocerlo, porque ha ofendido al pueblo de Campeche.

Sales describió que la casa de Alejandro Moreno es como un hotel de lujo, que había un boliche ya desmontado, que solo quedan unas obras de arte y también hay una mesa de billar y un bar.

Incluso, dijo, el perro tiene aire acondicionado, mientras que al cuidador lo tienen afuera en el calor. La riqueza de Moreno, subrayó Sales es "insultante, ofensiva".

La Gobernadora preguntó a Sales si no se encontró los carros de lujos de Alito Moreno, al mostrar fotos antiguas del dirigente del PRI con un Lamborghini amarillo, del que estimó, tiene un precio de 12 millones de pesos.

INSULTAN A EMPRESARIOS

Durante su programa semanal, Sansores difundió una nueva grabación, en la que Alejandro "Alito" Moreno conversa presuntamente con José Murat sobre beneficios para proponer una reforma fiscal y donde menciona a empresarios como Germán Larrea, los Bailléres, los de Gicsa y Álvaro Fernández.

"Cuando tenga yo la comisión vamos a cogernos a los empresarios, con una reforma vergas, o sea, pa' que se caguen. Apretarlos, se van a cagar", expresó Moreno, de acuerdo al audio difundido, en la conversación con José Murat.

También salen a relucir tratos de Moreno con el ex Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.

"Mira, yo ahorita me dijo Scherer. 'No', le dije... 'Él ha cumplido'. Que meta al bote al PAN, al PRD, pero no se meta con nosotros. El 7, puta, nos estamos tomando un café con él", dice Moreno sobre una cita, sin precisar con quién.

"Muy bien, bueno, le dije: 'Nomas tengo un interés en una cosa, la reforma fiscal. No, dice, esa es la que quieren meter, pinche Scherer, ¿no? Esa, hijos de su puta madre, es la primera que traen", señaló.

Murat agrega que él trae una reforma a la Ley Minera, con la que los empresarios como Grupo México, Slim y Aramburuzabala, "todos esos cabrones nos van a mamar la verga".

Sansores reprochó que con ese lenguaje, Alejandro Moreno y José Murat hablan de los empresarios.