'Manta es por reacciones a presencia de autoridades'

La manta que fue colocada ayer en el seccional de Bahuichivo, municipio de Urique, en la que acusan a elementos de a Agencia Estatal de Investigación (AEI) del asesinato del presidente seccional José Ofelio Cervantes, fue minimizada por el fiscal general César Jáuregui, quien destacó que son reacciones a la presencia de las autoridades.

“Yo no les haría caso, ahora resulta que fuimos nosotros”, expresó el fiscal e indicó que se trata de una reacción de los delincuentes frente a la incomodidad que representa que elementos de la Fiscalía y de la AEI hagan su labor en aquella zona, en dónde habrán de continuar debido a que se tiene un objetivo, que es la detención de José Noriel Portillo Gil alias “El Chueco”.

El mensaje que plasmaron en la lona fue el siguiente: “Pedro Diaz 08. No andes matando gente inocente tu junto con los ministeriales x que fuiste tu quien le diste la orden a los ministeriales que mataran al presidente de Bahuichivo y los ministeriales lo mataron no se agan pendejos entre ustedes y no culpen a gente inocente dejense andar cometiendo tantos abusos si tu quieres broncas no te desesperes que pronto te atendere quieres perder lo que tienes x nada tu decides todavía ay tiempo que (ilegible), sabes que royo no andes matando gente inocente no te pases de vergas tu con esas ratas de ministeriales (ilegible)”

El presidente seccional de Bahuichivo José Ofelio Cervantes, fue localizado sin vida durante las primeras horas del pasado 16 de febrero y tenía varios días ausente, pero no existía un reporte de desaparición, informó el fiscal general César Jáuregui Moreno.

La víctima fue localizada a la altura del kilómetro 17 de la carretera

Yo no les haría caso, ahora resulta que fuimos nosotros”

César Jáuregui Fiscal general

Bahuichivo a San Rafael, lugar en dónde se localizaron al menos 3 casquillos percutidos calibre 9 mm.