Mantiene familia la alegría pese a la adversidad

Para la familia de Dalia Padilla Galindo de 37 años y sus dos hijos, María y Brandon, luchar contra la adversidad ha sido una constante durante algunos años, pero la unión y la alegría entre ellos siempre se destaca, aun cuando la madre soltera tiene discapacidad al no contar con sus dos pies pero vende de todo para salir adelante.

No obstante, reconoce que la situación económica es cada vez más difícil y mínimo para esta navidad, desea darles una cena digna a los menores, ya que comenta que no cree que pueda alcanzarle ni para tamales, razón por la que ha solicitado un poco de ayuda a la comunidad.

Actualmente, trabaja apenas con venta de dulces, mazapanes, además de algunos llaveros; generalmente afuera de tiendas o en la calle, todo con el fin de que estas festividades, puedan tener un poco más de alegría.

“A pesar de todo lo que me ha pasado. El humor no falla, siempre estamos bromeando y riendo. Lo importante es que estamos vivos y todavía soy útil para mis hijos”, comentó la madre, quien platicó cómo hace siete años, en un accidente, se le inmovilizaron sus pies y primero le fue amputado uno, mientras que el otro estaba en mal estado con yagas y requería tratamiento que no pudo comprar, por lo que tuvieron que cortarlo y ahora está solamente en silla de ruedas.

En cuanto a sus hijos, tiene a su hijo, Brandon de 12 años, va para sexto año de primaria, así como para María de 13 años en segundo año de secundaria.

El menor está en la escuela Miguel Quiñones Pedroza, ubicada en Calle Desierto de Colorado sin número en la colonia Sahuaros; la mayor estudia en la escuela secundaria Estatal 3023 en El Porvenir, ambas al Norte de la ciudad.

Por su condición de discapacidad, le es difícil acudir a hacer ciertos trámites, así como conocer diferentes programas gubernamentales de apoyo, por lo que trata de buscar ayuda y trabajar por su cuenta.

Reconoció que en anteriores ocasiones, se le ha apoyado por parte de particulares y del Ayuntamiento de Chihuahua, a quien le ha agradecido, sin embargo, la situación precaria se mantiene y desea dar un poco de alegría a su familia, especialmente ahora que está próxima a iniciar la temporada decembrina.

“Creo que ahora no nos va alcanzar, tenemos muchos gastos y no alcanza. Por eso, si alguien quiere apoyar, siempre bienvenido y somos muy agradecidos”, dijo la mujer.

Aún con su condición, dice estar dispuesta a estar en cualquier trabajo, pero que le den la oportunidad y el apoyo que cualquier persona pueda darle.

No cuenta con servicio médico o algún apoyo permanente, más que algunas personas que en ocasiones se apiadan y lo que pueden hacer, así como de la venta de dulces pero todo se ha complicado desde inicios de año hasta la fecha.

Vive en una casa sencilla y humilde en la Calle desierto de Chalbi No. 17712 en la colonia Sahuaros, solamente con sus dos hijos, que siempre requieren de todo lo indispensable, así como todo tipo de necesidades.

Para contactar a Dalia, pueden llamar al teléfono 6145505531, ya que toda ayuda es vital y nunca será suficiente hacer una buena acción por alguien que lo necesita. También, si alguien quiere aportar alguna cantidad, puede depositar a la cuenta 5201 1600 4191 9992 de Banamex. Toda ayuda es necesaria y nunca sobrará.

