Mantiene FGE embargo de bienes de Aras

Chihuahua.- El destino de los bienes asegurados a la empresa Aras Investment Business Group S.A.P.I. de C.V. sigue siendo incierto, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) se negó a informar si solicitó una nueva prórroga para mantener el embargo sobre ellos o, bien, si pretende ejercer acción penal en contra de los presuntos responsables de defraudar a casi 4 mil ciudadanos que se han querellado ante el Ministerio Público desde el 3 de noviembre de 2021.

La abogada de la empresa, Erika Jasso Carrasco, informó que tuvo que acudir personalmente a la Fiscalía pues en ningún momento se les notificó si la medida precautoria se amplió; sin embargo, hasta la tarde de ayer, la defensora no había obtenido respuesta por parte del Ministerio Público.

Jasso Carrasco reiteró que la aplicación del embargo como medida cautelar no es procedente en la etapa de investigación, pues sólo puede ser dictada por un juez cuando se inició formalmente un proceso penal.

En este sentido refirió que hasta el mediodía del viernes no había citatorio alguno para que los directivos de la firma, que ella representa, se constituyan ante el tribunal para celebrar la audiencia inicial en la que se les pudiera formular imputación por algún delito.

Por ello, la jurista enfatizó en que el tribunal y la Fiscalía actuaron de manera irregular al haber decretado un embargo desde el principio y más aún, al haber otorgado una prórroga posterior por 30 días.

“Legalmente el tribunal ni siquiera tenía porqué haber accedido al embargo, porque no había un proceso penal, era un proceso de investigación. El código Nacional autoriza el aseguramiento de los bienes cuando tienen relación con algún delito y como medida provisional mientras se hacen las investigaciones. Pero el embargo como tal, lo que hizo el tribunal, es totalmente ilegal porque el embargo es una medida cautelar y las medidas cautelares se imponen únicamente cuando ya hay un procedimiento penal, es decir que ya se libró una orden de aprehensión o ya se formuló imputación y en este caso no ha pasado ninguna de las dos cosas”, dijo.

Por otra parte, la abogada explicó que la empresa ya ha cuenta con un plan para pagar a los clientes afectados, el cual se está realizando directamente con ellos, sin intermediación de la Físcalía. No obstante, dichos pagos no podrán realizarse hasta que al Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no reactive las cuentas que están congeladas por solicitud de la Fiscalía y Aras cuente con liquidez.