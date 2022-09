Mantiene SEECh adeudo de 12 años a jubilados

Jubilados y pensionados de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se reunieron esta mañana en el Congreso del Estado con diputados de la bancada de Morena en el Congreso del Estado para gestionar apoyo en las gestiones para obtener el pago de su prima de antigüedad que ha retenido Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECh) desde el gobierno de César Duarte.

“No se trata de una cuestión potestativa, los jubilados tienen ganado un juicio que, además, ha tardado 12 años, es increíble que una vez ganado no se les haya hecho el pago, tengo entendido que mañana tienen diligencia en SEECh, pero si no les resuelven les vamos a dar ese acompañamiento porque se trata de una cuestión de cumplimiento de la ley primera. Parte del cumplimiento de la ley, dijo Estrada Sotelo, también es el cumplimiento del derecho que les corresponde, y agregó que no se explica el porqué de la postura de las autoridades educativas hacia el gremio de jubilados y pensionados.

“No entiendo cuál es la necesidad de que los jubilados tengan que llevar todo ese tiempo un juicio para que les paguen su prima de antigüedad, esto le ha tocado a tres administraciones que han abusado de las maestras y maestros que dedicaron 30 años en el aula y la verdad les están reteniendo una prestación que es relativamente pequeña”, insistió el diputado.

En la reunión con los representante regionales de los maestros también estuvo presente el diputado Daniel Avitia, emanado del magisterio federalizado, quien precisó que a cada maestro se le debe el monto equivalente al sueldo de 12 días de trabajo por cada año trabajado, sin embargo los representantes legales de la demanda colectiva de trabajo que agrupa a más de 500 trabajadores, omite por seguridad las cifras individuales y totales del adeudo de SEECh.

Dentro de la reunión que se realizó en el Salón Legisladoras desde las 09:00 horas, los maestros federales comentaron que exigirán homologación de derechos respecto de los docentes jubilados y pensionados estatales, quienes gozan de jubilación dinámica, es decir que su salario aumenta conforme a la inflación y acuerdos sindicales, derecho del cual carecen los de la Sección 8.