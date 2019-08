Mantienen esperanza de hallar a Salma

Chihuahua.- Familiares de Salma Yahaira Montes Soto mantienen la búsqueda y esperanza de encontrarla con vida a casi tres meses de su desaparición, sin que hasta el momento se tengan datos sobre su paradero. Mientras su expareja sentimenal Kevin Gualberto P. H., quien fue detenido con relación a los hechos, permanece en libertad al no encontrar elementos suficientes para ser vinculado a proceso. El 31 de mayo, Salma fue vista por última vez en la zona centro de la ciudad de Delicias, desde entonces, no hay rastro de su paradero y la angustia se ha apoderado de sus familiares, pues la juez de control dejó en libertad al único sospechoso. Días después de la desaparición de Salma se reportó el hallazgo de un cuerpo en el municipio de Rosales a espaldas del rastro y junto a un canal de aguas negras, debido a esto, el cuerpo se contamió, además de que estaba descarnnado, condiciones que han hecho más complejos los trabajos de identificación, según la Fiscalía. La Fiscalía de la Mujer interpuso un recurso de apelación por la liberación de Kevin Gualberto, al considerar que la juez no tomó en cuenta datos contundentes que lo vinculan con los hechos y por lo tanto están a la espera de que se resuelva el recurso para que, en caso de que les resulte favorable tratar de detener de nueva cuenta al sospechoso y fincarle cargos. En el perfil de Facebook denominado “Ya Basta Yo me uno”, se compartió la publicación que realizó la hermana de Salma, en el que establece “Por favor dios mio ya no lo soporto más, protejela y has que vuelva con bien, la pongo en tus manos padre mio solo tu sabes el dolor que sentimos, te lo ruego que regrese sana y salva....” (sic). De esta manera se pretende sumar a la comunidad para que aporte datos que puedan llevar con el paradero de Salma.