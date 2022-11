Mantienen legado de visitar a sus difuntos

Chihuahua.- Con el fin de visitar a sus familiares difuntos y sumarse a las actividades de la Feria del Hueso, miles de chihuahuenses acudieron el día de ayer a los panteones ubicados en la colonia San Jorge, donde con música, flores y todo tipo de rituales particulares de cada familia limpiaron y rehabilitaron las tumbas y sepulcros. Tan sólo en el Panteón Municipal I, durante el fin de semana se tuvo la visita de alrededor de 3 mil 500 personas y se espera que hoy se sumen 5 mil visitas más.

“Ha estado tranquilo, fue el sábado cuando tuvimos más personas de visita. Tuvimos un aproximado de 3 mil 500 personas entre los dos días. Esta cantidad es menor a otros años, tal vez porque cayó entre semana, y es cuando el día 2 cae en fin de semana cuando se tiene mayor afluencia, pero para hoy esperamos 5 mil personas”, expresó Lorena Campos, jefa de oficina del Panteón Municipal I.

No obstante el personal se instaló a las afueras para brindar información sobre ubicaciones y servicios, así como facilitar sillas de ruedas que fueron proporcionadas por el DIF Municipal para el traslado de personas que así lo necesitaran.

El día de ayer y en la víspera del Día de los Muertos, pintores, músicos, vendedores recorrían los pasillos de los camposantos en busca de quien requiriera sus servicios, no obstante expresaron que al menos ayer fueron menores las solicitudes.

Mantiene la familia Sánchez el legado de visitar a todos los difuntos

Mónica Sánchez quien llevó varios ramos de flores durante su visita, detalló que fue su abuela quien le pasó la estafeta de visitar a sus familiares difuntos y en este caso también a ella.

“Antes de morir me dijo, lo que me puede es que yo también voy a morir y ¿quién le va a llevar flores a mis muertos?, y me instruyó a mí. Entonces soy ahora la que lleva a cabo esta tradición”, explicó.

Para ello limpian las tumbas, colocan las flores con agua y rezan también una oración. Asimismo comentó que espera que las nuevas generaciones conserven el recuerdo de sus ancestros.

Tumba de San Pedro de Jesús Maldonado, una visita obligada para muchos chihuahuenses

La tumba de San Pedro de Jesús Maldonado, mejor conocido como el Padre Maldonado, es una de las tumbas que muchos de los chihuahuenses visitan en el marco del Día de los Muertos, a quien dejan ofrendas físicas y espirituales.

“Siempre visito al padre Maldonado al ser el único Santo chihuahuense y tenemos mucho que agradecerle y pedirle también. Sé que sus restos están en Catedral pero sigo viniendo cada mes a su tumba, a dejarle una ofrenda espiritual, y también para pedir por todos los chihuahuenses que desde el cielo interviene por nosotros”, explicó Cristina Chávez quien ayer visitó su tumba.