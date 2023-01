Maquilas quieren 'hacer de agua' vacaciones dignas: diputada

/ Diputada Federal Susana Prieto

La industria maquiladora está buscando la manera de aplicar la ley de vacaciones dignas hasta 2024, basándose en una interpretación de que estos derechos se adquieren a partir de los días laborados en 2023, cuando comienza el efecto de la Reforma Laboral, sin embargo, el esquema vacacional nuevo se debe implementar a partir de este mismo año para goce de los trabajadores.

Así lo explicó la diputada federal de Morena, Susana Prieto, quien dijo que este tipo de industria ya comienza a revisar la manera de brincarse las disposiciones oficiales, aparte de que sigue cometiendo abusos en cuanto al cálculo de las vacaciones y los descansos de sus empleados, que si bien trabajan cinco días a la semana, cubren las horas correspondientes a jornadas de 6 y hasta de 7 días.

Explicó que también se corra el riesgo de que no permitan el goce de los 12 días seguidos, debido a lo complicado que le resultaría a este sector de rígidos estándares de producción, la falta de personal en sus líneas.

“Entonces, este es un golpe tremendo para la industria maquiladora porque ellos tienen que contratar trabajadores adicionales que son cubredescansos, así se les conoce, pero ellos no quieren tener este problema y dicen, pues las partimos 6 días en junio y 6 días en diciembre”, declaró.

Dijo que el problema se acentuará con los trabajadores que tienen de 20 a 30 días de vacaciones, porque las empresas no están dispuestas a soportar la falta de trabajadores por tanto tiempo, y por lo tanto están dispuestas a proponer esquemas que beneficien tanto a empleados como a trabajadores.

“Pero el problema, por ejemplo, en lugares como Juárez donde no tienen sindicatos que defiendan a los trabajadores, les dicen ni ma…, tú no vas a decidir cuándo te vas de vacaciones, yo decido cuándo te vas y cuántos días te voy a dar cada vez que te vayas, entocnes, eso es algo que está vulnerando a los trabajadores y ya hay reacciones negativas en reyes sociales, porque no se está cumpliendo la ley en los términos en que nosotros expusimos en la última reforma”, concluyó.

