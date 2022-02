Marchan en Chihuahua afectados por Aras

El Diario de Chihuahua / La protesta de ayer, donde exigieron que se judicialicen las denuncias

Chihuahua.– Afectados por la empresa Aras realizaron lo que señalaron como la sexta marcha por justicia, en la que pidieron celeridad a la investigación y que se judicialicen las hasta 4 mil denuncias que se han interpuesto ante la Fiscalía General del Estado.

En megapancartas pidieron la intervención tanto de la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, como del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que llevaron su manifestación a la Fiscalía General de la República y al Palacio de Gobierno.

Señalaron que, a pesar de que ellos consideran que existen suficientes pruebas del fraude hasta la fecha, no hay tampoco órdenes de aprehensión y para ellos la situación continúa en total impunidad, mientras, dijeron, sienten que el Gobierno ha sido indolente ante su problemática.

“Nosotros interpusimos las demandas y no hay ninguna respuesta por parte de ninguna fiscalía, nos dicen que no se pueden judicializar las carpetas por faltas de elementos”, detallaron los afectados.

“Maru, sin judicializar, sin detención de ratas de Aras, Chihuahua es estado de impunidad”. “No más simulación, no más complicidad, sí a judicialización”. “AMLO, enseñaste la resistencia civil pacífica como presión a injusticias, apóyanos. Atte Defraudados Aras”, fueron las megapancartas con las que se plantaron en la Glorieta de Pancho Villa, desde donde partieron a Palacio de Gobierno haciendo de igual forma una escala en la Fiscalía General de la República.

Alrededor de medio centenar de personas, incluso adultos mayores, acudió a esta convocatoria a señalar que no sólo perdieron los ahorros de toda su vida, sino que ahora pierden también su salud al exponerse a este clima y tras las afectaciones a su salud emocional, destacó una adulta mayor, quien expresó que ha atravesado depresiones y el día de ayer, a pesar de las bajas temperaturas, decidió ir con la intención de exigir justicia.

Los afectados subrayaron que no están en contra de la gobernadora, Maru Campos; no obstante, dijeron que no les ha dado la cara desde que se comprometió a atenderlos, y para ellos es importante que se resuelva ya esta situación, pues recordaron que hasta la fecha se trata de 18 mil 500 familias afectadas.

Hay una estrategia: Jáuregui

Por su parte, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui, recalcó que en el caso de Aras se lleva a cabo una estrategia que está por concluir, por lo que garantizó que pronto habrá resultados.

Jáuregui señaló que entienden la desesperación de los afectados, y desde el Gobierno estatal respetan su derecho a la manifestación. Sin embargo, reiteró que sí se atiende el caso e incluso hay varios grupos donde prima el diálogo.