Martha trabajaba en comedor de maquila; perdió la vida en accidente vial

Chihuahua.- Martha Olivia N. C. no logró volver a su trabajo, un choque en la avenida Pacheco y J.J.Calvo en la colonia Lealtad le arrebató la día.

El accidente fue cuando el conductor de una camioneta pick up circulaba exceso de velocidad sobre la Pacheco sin percatarse de un automóvil Nissan Sentra de color guinda que esperaba el semáforo, por lo que lo impacto por la parte posterior, generando proyección contra un auto compacto Chevrolet de color azul.

Debido al fuerte golpe quedaron atrapadas dos mujeres por lo que elementos del Heroico Cuerpo de bomberos efectuaron los trabajos de rescate para liberar entre los fierros retorcidos a Míriam C. de 33 años de edad la cual paramédicos de la Cruz Roja Méxicana la trasladaron a un hospital, así mismo la unidad de Rescate Urbano, trato de salvar la vida de Martha Olivia N. C. La cual lamentablemente ya no contaba con signos vitales ya que quedó prensada por los metales.

El tripulante de la camioneta del trágico suceso evadió su responsabilidad por lo que se dio a la huída dejando a su suerte a los heridos.

Elementos de la Policía Vial efectuaron el reporte correspondiente así mismo personal de la AEI iniciaron con las investigaciones correspondientes para tratar de dar con responsable.

Cabe señalar que durante la mañana de este domingo se dieron dos accidentes dejando dos mujeres fallecidas a consecuencia de la falta de pericia, y el exceso de velocidad.

El el incidente vehículo se localizo un gafete de Martha Olivia de la maquiladora TRW, donde trabajaba en el área de comedor por lo que se menciona que se dirigía a su trabajo al cual ya no logro llegar.