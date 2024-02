Maru no miente y viva Chihuahua, expresa Margarita Zavala

Francisco Córdova/El Diario

Chihuahua, Chih.- “Maru no miente” y viva Chihuahua fueron las expresiones que emitió la diputada federal, Margarita Zavala, previo su ingreso al Centro de Convenciones para atender el segundo informe de gobierno de Maru Campos.

“Hay que destacar la defensa del agua. Me parece muy importante que no le ha tenido miedo al tema y que lo ha enfrentado y que le ha invertido. El combate al crimen y a la inseguridad para defender a las familias chihuahuenses. La otra diferencia enorme es que Maru no miente”, destacó Zavala.

Sobre el tema electoral invitó a la participación pero dijo estar limitada en sus comentarios al encontrarse en precampaña.