‘Maru une lo que Corral dividió’

Juan Alanís/ El Diario

Chihuahua.- Para la posible candidata del ' Frente Amplio por México', Xóchitl Gálvez Ruiz, la titular del ejecutivo estatal, Maru Campos, al igual que ella se enfrenta al poder que ejerce el Presidente López Obrador desde la Federación en contra de sus adversarios políticos, sin embargo, también enfrenta la división que dejó el exgobernador Javier Corral en Chihuahua.

“Me gusta que Maru sea una mujer bien planteada, que esté uniendo a los chihuahuenses, porque creo que el anterior gobernador, con su carácter, provocó la confrontación. Ahora veo a Maru uniendo al sector empresarial, al campo y las personas”, declaró la senadora morelense, quien vestida con huipil y sandalias platicó en exclusiva con El Diario en las oficinas de Coparmex.

Durante el ejercicio periodístico, Gálvez Ruiz, 'La Señora X' como en tono de picardía pide le llamen, compartió su visión sobre el momento político y social que viven en la actualidad México y Chihuahua, así como el real peso de la oposición a una maquinaria oficial que amenaza con intervenir aún más conforme avance el proceso electoral 2023 – 2024.

El Diario (ED): ¿Cuál es la fuerza real de la alianza opositora en el país?

Xóchitl Gálvez (XG): Es una fuerza que estamos construyendo, todos los días se construye, por eso es muy importante que todos los que representamos a los diferentes partidos, por el PRD Miguel Ángel Mancera, Silvano Aureoles, pues traen ellos una trayectoria, una propuesta y un liderazgo; en el caso del PRI, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid también aportan lo propio, y en el caso del PAN, Santiago Creel y yo quizás somos las figuras más visibles en el frente opositor en este momento peleando la candidatura.

Lo que yo te diría es que el arranque es bueno, si vemos las encuestas más recientes notaremos que no estamos en la lona, pues tenemos más de 30 puntos con 20 puntos de indecisos, y ahí es donde se vuelve muy atractiva esta contienda, porque no es el día de campo que el Presidente pretendía para Morena, y que iba a lograr el Congreso hasta la mayoría calificada y de alguna manera la Presidencia de la República de manera fácil.

Él iba a poner a quien quisiera con su dedito, porque todos sabemos que la encuesta no es real, y bueno, ahora ya no es ese panorama, la alianza opositora es una realidad y si logramos sumar a Movimiento Ciudadano más adelante, podríamos hacer mucho más competitiva esta alianza.

ED: ¿Qué opina de la precampaña electoral? Se suponía que todo comenzaba en noviembre, pero desde hace tiempo hay una gran actividad.

XG: El problema fue que el Presidente decidió adelantar los tiempos, y de una manera unilateral les dijo a las corcholatas que renunciaran y se fueran a hacer campaña, y por otro lado los mismos medios de comunicación decían: ¿y dónde está la oposición, no existe la oposición? Y entonces, cuando se lanza la convocatoria para elegir la coordinación del Frente Amplio opositor, versus el coordinador de la defensa de la 4T, pues… es lo mismo.

Yo creo que deberíamos tener una ley Electoral mucho más abierta porque ni modo que tú no puedas recorrer el país diciendo que aspiras a algo o que quiere algo, una cosa es que salgas a pedir los votos o a hacer propuestas de campaña muy concretas, pero coincido que estamos en una situación complicada, ya ayer el Tribunal Federal Electoral le estaba ordenando al INE que diga claramente que sí y qué no podemos hacer y creo que esto nos va a dar luz tanto a ellos como a nosotros.

Hoy no estamos en campaña, pero a mí no me preguntan sobre mi aspiración a coordinar el frente, me preguntan los periodistas sobre mi aspiración a ser presidenta, entonces yo les tengo que aclarar que estoy aspirando a coordinar el frente, pero eso es hacernos un poco güey.

XG: Yo creo que tuvo una gran oportunidad, y que tuvo, al igual que el presidente (Vicente) Fox un gran apoyo social, pero AMLO tuvo todo el apoyo del Congreso y esa es la gran diferencia, y usó al Congreso de la Unión para destruir a las instituciones, no lo usó para construir mejoras para el país, sino lo usó para quitar el Seguro Popular, que era una posibilidad real para mucha gente, y creó el Insabi que resultó ser un fracaso, y en el sexto año de gobierno está intentando meter el IMSS Bienestar, y quién sabe cuáles serán los resultados.

Tuvimos una pandemia que le quitó la vida a miles de personas y se manejó de manera muy irresponsable por parte del Gobierno Federal. Tenemos un Presidente que usó todo su poder para volver a impulsar las energías sucias, cuando el mundo está reclamando energías limpias, no se dio cuenta que su odio contra Iberdrola y CFE se estaba llevando entre las patas al país, usó el Congreso para desaparecer todos los fideicomisos que apoyaban a la ciencia, que apoyaban al medio ambiente, al cambio climático... ha usado al Congreso para destruir y no para construir. Le hemos sacado cosas importantes como la Guardia Nacional y no ha resuelto el tema de la seguridad pública y él dijo que en seis meses tendríamos resultados; también le dimos manga ancha para tener al Ejército en la calle y no hay resultados, y entonces, no supo usar el Congreso para un bien, sino más bien usó el Congreso con odio.

ED: ¿Cómo ve el trabajo de Maru Campos, y cómo ve a Chihuahua?

XG.- “Maru está haciendo un esfuerzo, porque a pesar de no ser una gobernadora favorita por ser de oposición, lucha por sacar adelante a Chihuahua, porque el Presidente sí te castiga por ser de oposición, sí te quita recursos, no te convoca como a los gobernadores de Morena, y para ella no ha de ser fácil lidiar con el tema de la seguridad pública, porque le dan preferencia a los estados que gobierna Morena, pero a Ciudad Juárez, a pesar de que gobierna Morena, tampoco los han apoyado del todo, entonces, yo no sé cuál es la idea del Presidente de este abandono en que tiene a Chihuahua y por otra parte tienes el conflicto del agua que se va a agravar porque el cambio climático afecta al (río) Colorado y afecta a la captación de agua de las altas montañas de Estados Unidos, por eso hay que construir mucha infraestructura de agua, más plantas de tratamiento de agua, almacenamiento de agua de lluvia para que podamos retener la mayor cantidad de agua de lluvia, pero para eso se necesita dinero y ese dinero debe de venir de la Federación. La Conagua ha dejado de invertir en infraestructura hídrica de una manera tremenda, entonces, creo que sí tenemos que retomar los recursos para el agua para evitar una grave crisis.

ED: ¿Considera usted violencia de género que desde la mañanera el Presidente y Elizabeth García Vilchis se refieran a usted como 'Señora X'?

XG: El Presidente (AMLO) está decidido a ser violento, a violar la ley, a meterse al secreto bancario, a hacer lo que sea con tal de dañarme y no dejar que yo llegue. ¿Cuál es el delito por tener una empresa que tiene contratos legales? No hay ningún delito. El Presidente va a usar lo que sea necesario y ahora usa 'La Señora X' y yo lo tomo con un poco de humor.

ED: ¿'Señora X' sería equivalente, en un determinado momento al 'ya sabes quién' que tanto le funcionó a López Obrador?

XG: Sí, claro, porque cualquier cosa que haga yo la voy a ocupar a mi favor, y además la 'X' es maravillosa, tengo ganas de ir a fotografiarme con la X de Ciudad Juárez, es una X preciosa porque al igual que Xóchitl tiene una X, México tiene una X, y entonces igual pudieron haber dicho 'La Señora Y', pero ni para eso son buenos.

ED: ¿Considera que AMLO ha sido su mejor coordinador de campaña?

XG: No me gusta, no me gusta que se meta. Yo tengo el mérito y la capacidad necesaria para lograrlo por mí misma, pero el Presidente se va a meter lo más que pueda.

ED: ¿Cómo visualiza Xóchitl Gálvez las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de Chihuahua como Estado?

XG: Chihuahua es gente que trabaja, gente que cree en el desarrollo, es gente buena... es un estado complicado orográficamente, que hace que la vida no sea fácil para nadie y la gobernadora está haciendo el trabajo que le toca.

ED: ¿Qué opinión tiene de que Fox quiere de vuelta su pensión y que retiren los programas sociales?

XG: No deben de volver las pensiones para los expresidentes, yo tengo una empresa para vivir de mis recursos económicos y los programas sociales deben de seguir, pero, con más elementos. Hay que darles a los adultos mayores apoyos económicos y medicamentos, porque ellos están gastando su dinero en medicinas, hay que darle a los adultos mayores un trato digno, porque no está bien que estén esperando su pensión horas y horas bajo el sol; no está bien que se les trate con tan poca dignidad a las mujeres quitándoles las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. Creo que los programas sociales están bien, y yo no comparto la visión de Fox.