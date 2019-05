Más de 70 mujeres asesinadas en Chihuahua

Chihuahua.- Con el homicidio de una mujer en las inmediaciones de la colonia San Jorge, la cuenta de posibles feminicidios en la capital del estado sube a seis y 18 en el estado, de las más de 70 féminas que fueron asesinadas en la entidad.

Según el registro de la Fiscalía Especializada en la Mujer (FEM) en los primeros cuatro meses del año hay un total 71 homicidios de mujeres en todo el estado, de las cuales atrajo únicamente los 17 casos en que se advirtieron posibles crímenes de odio ocasionados por razón de género.

De las carpetas que se abrieron, 11 corresponden a eventos ocurridos en Ciudad Juárez, cinco en Chihuahua, y una más en Delicias, mientras que en los municipios de Parral, Cuauhtémoc y Bocoyna no se registró ningún hecho.

Las investigaciones efectuadas por las Unidades de Investigación de Feminicidios, determinaron que solo siete casos fueron motivados por cuestión de género, mientras que dos muertes se clasificaron como no delictivas.

En dos hechos el móvil fue robo, tres se asociaron al crimen organizado, dos más se encuentran aún en investigación sin establecer aún el móvil y en un más no se ha establecido la causa de muerte.

Hasta el momento, la representación social ha logrado llevar a cuatro presuntos feminicidas ante Jueces de Control, además de contar con tres órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.

Datos estadísticos, indican que el 90 por ciento de homicidios de mujeres registrados en el año son por motivos diversos y que solo el 10% de las agresiones corresponden a hechos relacionados con el género.