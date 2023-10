Chihuahua.- “Eran alrededor de las 6:30 de la mañana cuando comenzaron a sonar las alarmas y se empezaron a escuchar los misiles... más que miedo, sentí angustia”, dijo José Antonio Mendoza a El Diario, luego de salir de Tel Aviv, Israel, el pasado lunes y llegar a Salónica, Grecia en espera de poder regresar a México.

“Mis amigos israelíes me dijeron: intenta irte lo más pronto que puedas. Todo ocurrió al día siguiente de que había llegado a la ciudad”.

El chihuahuense, de 33 años, viajó a aquel país de Medio Oriente con la intención de realizar su doctorado, pues ya había estado ahí anteriormente. “Yo estudié Relaciones Internacionales y soy urbanista; me dedico a hacer varias cosas que tienen que ver con eso, anteriormente ya había vivido unos meses en Israel, y también trabajo muy de cerca con temas de desplazamiento interno en Chihuahua”, dijo José Antonio.

El pasado 7 de octubre, el Ejército de Israel declaró el estado de guerra tras un fuerte ataque combinado desde Gaza. La alarma inició con el lanzamiento de miles de cohetes y la infiltración de milicianos de palestinos a territorio israelí.

“Toño”, como le dicen algunos de sus seres queridos, estuvo un día antes en Tel Aviv hasta la una de la mañana, y jamás se imaginó que algo así sucedería.

“Esa es una ciudad muy activa de día y de noche, yo sí salía de noche por ejemplo, el viernes había ido a tomarme una cerveza y todo pasó como a las 6:30 de la mañana del sábado y eso fue lo más impactante, es decir, un día antes todo estaba muy normal y de pronto todos cambió”.

Según lo que narra este hombre, sus amigos israelíes comenzaron a contactarlo muy temprano para decirle que se resguardara, pero él se encontraba dormido y no había escuchado las alarmas.

“Cuando abrí los ojos, la verdad es que sí me alarmé un poquito y más durante el transcurso del día cuando comenzó a salir información de todo lo que estaba pasando, y pues entre más información había, más me ponía nervioso, estaba muy impresionado.

“No tenía miedo porque donde yo estaba era una zona retirada de donde fueron las masacres en tierra, pero donde yo estaba sí dirigían misiles”, dijo José Antonio.

Debido a la problemática, el entrevistado contó que recibió instrucciones de dónde refugiarse si sonaban las alarmas, y aunque su lógica le decía que no le iba a pasar nada, no dejó de sentir algo de temor.

Finalmente, el lunes por la noche, “Toño” logró salir de Israel, pero previo a eso, estando en el aeropuerto le tocó que unos misiles iban directo ahí, por lo que todas las personas tuvieron que dejar sus maletas y salir corriendo a un refugio.

“Fue justo ahí cuando dije: tengo que irme de aquí, ya”.

Poder tomar vuelos fue difícil, ya que el que tenía para ir a Barcelona y después a México fue cancelado; posteriormente él intentó ir a Madrid, pero tampoco lo logró.

“Lo que hice es que simplemente tomé el primer vuelo que no fuera a ser cancelado y llegue a Grecia; el domingo regreso a Chihuahua, pero si por mí fuera ya me hubiera ido, pero no he podido”.

De acuerdo con lo que narra este joven, él ha estado teniendo comunicación constante con su familia.

“El sábado, que fue cuando ocurrió la masacre en tierra, le mandé un mensaje a mis papás diciéndoles que cuando despertaran probablemente iban a escuchar que Israel estaba en guerra, pero que no se preocuparan, que todo estaba bien; más tarde llamó mi madre y yo le dije que estaba en una zona medianamente tranquila”.

Dado a que José Antonio no tenía comida, el domingo se vio en la necesidad de salir al supermercado.

“Normalmente ahí es una ciudad muy activa y en esa ocasión todo estaba completamente solo y bueno, yo estaba en unos grupos de Whatsapp y todos se estaban organizando para llevar cosas y provisiones, y mis amigos sí insistían en que no sabía lo que seguiría y que saliera lo más rápido que pudiera”.

En lo que respecta a la gente de aquel país, José Antonio dijo que en algunos lugares son más conservadores y ortodoxos, pero en algunas ciudades como en la que él estaba hay mucha más libertad y es muy alegre.

¿APOYO GUBERNAMENTAL?

Al cuestionarle la respuesta que ha tenido por parte del apoyo federal y estatal, José Antonio refirió que casi todo ha sido por sus propios medios y que, aunque estuvo en contacto con la embajada, no obtuvo mucha respuesta ya que sólo le daban recomendaciones de cuándo podrían cancelar los vuelos y que incluso, el día que regresó no logró contactarse con ellos.

“El Gobierno de Chihuahua sí me contactó el domingo, más para impulsar que la cancillería me diera una respuesta”, explicó.

Cabe señalar que la gobernadora del Estado, Maru Campos, informó que había cuatro chihuahuenses en aquel país.

“NO HE TERMINADO DE PROCESAR”

¿Volver a Israel? José Antonio dijo que por ahora no ha terminado de procesar lo ocurrido y, aunque ya se siente más tranquilo de estar afuera, sí tiene mucha angustia de que sus amigos sigan ahí.

“Siempre que había ido a Israel me había ido muy feliz y ahora me voy con esa tristeza y también lo que siento es que yo ya quiero estar en Chihuahua, ya quiero estar en mi casa. Debido a esto, me di cuenta de cuánta gente está al pendiente de mí, constaté el apoyo de mi familia, y bueno, esperemos que mejore la situación”, finalizó José Antonio Mendoza desde Grecia.