Masacre en el Ford Falcon

“Yo las maté”, dijo Jorge Vergara a los agentes policiales que encaraba en ese momento, y quienes enmudecieron con la sorpresa al ver a las chiquitas sentadas, ya muertas, en el asiento delantero del vehículo.

Apenas daban crédito, los policías, a lo que veían. La portezuela del auto estaba abierta ante ellos en plena comisaría, y una multitud de espectadores igual de mudos que ellos, sólo abría de momento los ojos redondos, incrédulos de lo que tenían enfrente, alrededor de la terrible evidencia.

¿Por qué no estamos linchando a este desgraciado malparido? ¿Qué, nos falta algo? -Pensó Eduviges el herrero, quien había acudido a denunciar el robo de unas varillas de su taller, cosa de la que se arrepintió en ese momento.

El trágico final de las nenas, que murieron degolladas, aparentemente fue consecuencia de una violenta discusión que mantuvieron sus padres esta misma mañana. Los cuerpecitos, vestidos con iguales conjuntos pastel de vestido corto con tirantes y broche, uno azul y otro rosa, se encontraban atados con un cordel de ixtle a la altura de los hombros, aparentemente para evitar que, lacios como estaban, cayeran del asiento.

Se supo después que esa pelea de los padres, supuestamente se produjo después de una larga serie de agresiones que habría llevado a Estela Ballesteros a anunciar a su marido, Jorge Vergara , de 31 años, que quería divorciarse. Tras la pelea, según versiones, Vergara se llevó a las mellizas, y poco antes de la una de la tarde, regresó con ellas, ya muertas, en su destartalado Ford, para mostrárselas a su mujer.

“Mira, mira lo que provocaste, mira, Estela, lo que hiciste con tu traición, mira, mira, en lo que convertiste a tu familia, mira, mira, ya no tienes familia, ya no me tienes a mí, ya no tienes a tus hijas, y ya tampoco te tienes a ti, ya te destruiste”.

La joven madre, casi fuera de control por los nervios, fue entonces a la estación de policía a denunciar a su marido, pero el hombre se dirigió a la Central Sur, en su auto verde y blanco, y con su carga.

Dicen que el oficial de guardia pensó al principio que el hombre le estaba jugando alguna broma de mal gusto, porque se presentó en traje, muy correcto, y con una voz de lo más normal, al tiempo que le explicaba al parecer muy tranquilo, que había asesinado a sus dos pequeñas hijas, mellizas de cuatro años y medio de edad, y que ahí las traía, por si quería corroborar el doble homicidio, y dar fe.

Casi en la noche de esa tarde, los investigadores encontraron, gracias a la confesión del increíblemente tranquilo homicida que sacrificó a sus hijas, una serie de pistas en el monte a un lado de la carretera federal 45, 15 kilómetros al sur de la ciudad. Las pistas les hicieron pensar que las chiquitas fueron previamente embriagadas con aguardiente por el hombre antes de degollarlas.

En el expediente del juzgado constó que Vergara trabajaba en el área de almacén de una tienda de departamentos, y que la policía corroboró que no tiene antecedentes penales.

La madre no pudo nunca atender las citas del juzgado, porque no se repuso de la impresión, el padre fue condenado a compurgar tres veces la pena máxima por doble homicidio, con las agravantes de saña y ferocidad, alevosía y ventaja, aunque no se consideró la premeditación.