Matan a exfuncionario acusado de robar ahorro a diputados

El Diario

Chihuahua, Chih.- El exjefe de Facturación de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) Luis René Villarreal Pérez, fue asesinado y su cuerpo encontrado el pasado miércoles cerca de un arroyo en el kilómetro 206 de la carretera Delicias a Chihuahua.

Villarreal Pérez era investigado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) como responsable del robo de los recursos del fondo de ahorro de diputados locales en la anterior legislatura.

El fiscal general del Estado, Roberto Fierro, confirmó ayer por la noche a El Diario, que el exfuncionario estatal presentó impactos de bala y huellas de haber sido degollado.

Asimismo, hasta antes del cierre de esta edición no había un móvil y estaban en curso las primeras investigaciones.

El fiscal general del Estado, Roberto Fierro confirmó ayer por la noche a El Diario, que el exfuncionario estatal presentó impactos de bala y huellas de haber sido degollado. Asimismo, hasta antes del cierre de esta edición no había un móvil y estaban en curso las primeras investigaciones.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó a su vez que el cuerpo de Villareal Pérez fue encontrado en avanzado estado de descomposición dentro de un arroyo cercano a la empresa Maqsa rumbo a la carretera Chihuahua a Delicias.

El hallazgo fue realizado por personas que pasaban por el lugar, y percibieron fuertes olores fétidos por lo que dieron aviso a las autoridades a través del sistema de emergencias 911.

Policías estatales y municipales llegaron al sitio en las inmediaciones de la empresa Maqsa, y en el interior de un arroyo se encontraron el cadáver.

El cuerpo de Luis René Villarreal presentaba avanzado de putrefacción y había sido carcomido por la fauna del lugar. Trascendió que tenía varios días desaparecido.

La víctima vestía pantalón de mezclilla y zapatos color café.

Según la información que ha sido revelada desde el Congreso local y se ha ventilado públicamente, en el informe de la auditoría practicada al Congreso del Estado fueron señalados el exsecretario de Administración, Jorge Issa, y el exdirector de Finanzas, Manuel Soledad, por haber depositado a cuentas vinculadas con Villarreal los ahorros de al menos nueve diputados de la legislatura pasada.

Tras una denuncia del Congreso durante la nueva legislatura, que comenzó en septiembre de 2021, la ASE revisó la cuenta bancaria 1103150647 que el Legislativo tiene en Banorte, pues no se les entregó a seis diputados su fondo de ahorro correspondiente a los meses de enero a agosto de ese año.

Tras tener resultados preliminares de la revisión, el 7 de diciembre de 2021 se realizó una reunión de confronta en la que participaron Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, secretario de Administración del Congreso, y Ottofríderch Rodríguez Alonso, director de Finanzas y Contabilidad, quienes no aportaron respuestas a los hallazgos de irregularidades atribuidas a sus antecesores.

Entre los resultados de la revisión, se asienta que Alejandra Montañez Olivier, esposa de Luis René Villarreal, recibió un depósito de 3 millones 200 mil pesos de la cuenta del Congreso el 19 de enero de 2021, y otro depósito por un millón 646 mil 596 pesos el 15 de abril del mismo año.

“(...) Retiros por la cantidad global de $4,846,596.00 (cuatro millones 846 mil 596 pesos), realizados a favor de la persona física de nombre Alejandra Montañez Olivier, misma que se advierte que no guardó ningún tipo de relación laboral, contractual o de cualquier tipo con el H. Congreso del Estado de Chihuahua”, señala el hallazgo.

Por estos hechos, la ASE determinó emitir un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) para que, ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, comparezcan los funcionarios públicos involucrados en el desvío de recursos de una cuenta del Congreso.

Asimismo, instruyó la correspondiente denuncia penal por la transferencia de los recursos del presupuesto público a la cuenta de un particular.

Jinetearon y trataron de regresar millones de pesos

En la misma revisión forense de la ASE, entregada en diciembre de 2021 al Congreso, se establece, además, que de las cuentas de Luis René Villarreal, su esposa Alejandra Montañez, su hermana Ángela Eugenia Villarreal Pérez y el particular Vicente Tintori, intentaron regresar 11 millones 713 mil pesos al Legislativo.

Los movimientos registrados en la cuenta señalan que entre el 13 y el 24 de agosto de 2021, esas personas intentaron depositar cheques al Congreso entre un millón 420 mil pesos y seis millones de pesos, pero todos fueron devueltos por falta de fondos.

La nueva legislatura comenzó en septiembre, días después del intento de reponer los recursos del fondo de ahorro de los diputados, por parte de Villarreal Pérez y sus socios.

“El C. Luis René Villarreal Pérez manifestó que los reconocía (los intentos de depósito) e indicó que se hicieron para pagar el préstamo correspondiente y que estos cheques no se reflejaron porque cuando los emitió a nombre de las personas antes mencionadas, las cuenta aún no tenía los fondos suficientes ya que estaba esperando el pago de algunos clientes”, agregó el reporte de la ASE.