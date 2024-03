Matanza de Lomas del Santuario

Con mi carne arrugada como la de una gallina, con un sudor frío recorriéndome la nuca, y los latidos del corazón más inciertos que nunca amenazándome con cesar en cualquier instante, traigo a tus lectores esta historia, y sólo porque tú me lo pediste, sólo porque somos amigos...

A mi compadre ya le habían contado sobre los horrores que se viven adentro. Perfectamente sabía también que meterse a esa casa abandonada era una falta grave, más bien un delito, creo que el de allanamiento, pero tú ya conoces a mi compadrito Pedro, que nomás se le mete algo, y tiene que hacerse su santa voluntad.

A él le había relatado un su amigo igual de pata de perro que él, una experiencia aterradora que sufrió una noche en que se le puso, al otro, pasar una noche en la famosísima casa endiablada de Lomas del Santuario.

Convenció a don Fermín, al que yo tenía por persona seria, convenció a su cuñado el Zopilote, creo que le dicen, y a mí no me convenció, porque yo decidí ir con ellos solamente para atestiguar que los fantasmas no existen, y que las casas embrujadas o endiabladas son puras patrañas e inventos de la gente ociosa.

Dispusimos, pues, que iríamos a pernoctar en la casona de Presa La Boquilla número 3007.

Entramos por un boquete que alguien había hecho en la base de concreto de la reja de metal en un rincón, e inmediatamente nos metimos por una puerta trasera el edificio.

Las luces de nuestras lámparas hicieron bailar las sombras en un pasillo y en una pieza enorme que debió haber sido la sala, de donde salió, aleteando asustada, como igualmente nos asustó a nosotros, una lechuza parda que cazaba ratones en la oscuridad. Andrés y su cuñado el Zopilote subieron unas escaleras hacia la planta alta, en tanto que don Fermín y yo nos encaminamos al frente de la casa, sorteando todos una multitud de obstáculos y de pedazos de muebles que estaban desparramados por doquier.

Nos persiguió una especie de luminosidad por el pasillo, lo que en un principio supusimos don Fermín y yo que eran las luces de nuestros compañeros arriba, que se colaban por los resquicios del entretecho. Pero esas lucecitas siguieron presentes incluso cuando los dos de arriba nos alcanzaron en la planta baja. “¡Compadre! ¿Fueron ustedes? ¡Ya ni la chingan, que soy cardiaco, ¿por qué nos asustan así?”, gritaba Andrés, haciendo graves aspavientos de puros nervios.

“No, compadre, nosotros estamos en silencio, ¿pues qué pasó?”

Andrés y el Zopilote nos pusieron al corriente de que, en cuanto subieron ellos por la escalera, los persiguió primero una música que se les metía en la columna vertebral y les paró todos los pelos de punta en el cuerpo.

Decidimos regresar allá arriba, pero los cuatro. Con esa música metida en los huesos, llegamos a una estancia sospechosamente limpia, como si alguien practicara ahí un aseo constante y a fondo. Envolviéndonos, surgió una sombra que tomó del cuello a todos y que nos golpeó con fuerza enviándonos por el aire contra las paredes. Siguieron golpeándonos con gran fuerza, sin que pudiéramos nosotros ver a nuestros atacantes.

Coincidimos después, cuando logramos salir de ese infierno, en que cada vez que nos golpeaban, veíamos desarrollarse ante nuestra vista las escenas terribles de un cruel asesinato, como si varios individuos desalmados estuvieran desollando a las gentes de la casa, todavía acostados en sus camas. Presenciamos, sin quererlo, sin pedirlo, y ahora lo lamentamos con las formas de locura que se han desarrollado en cada uno de nosotros, el asesinato colectivo que desencadenó que las fuerzas del mal se hubieran apoderado de esa casona.

Ahora sé que el mal existe, y lo sé por haberlo sufrido en carne propia.