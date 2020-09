'Matar serpientes de cascabel está penado'

El Diario

La consultoría en materia ambiental ASES, que tiene entre sus servicios el rescate y reubicación de fauna silvestre en la ciudad de Chihuahua informó que las serpientes de cascabel están consideradas en Protección Especial (Pr) en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que matarlas constituye un delito.

Siendo así, y ante el deceso de dos de ellas el día de ayer en la colonia Punta Oriente, hicieron el llamado a la población a no satanizarlas, dejarlas tranquilas y de estar cerca de encontrarlas cerca de la población llamar a la patrulla de fauna silvestre para poder reubicarlas sin dañar el ecosistema.

Así lo explicó el ingeniero Luis David Contreras experto en identificación y manejo de anfibios, reptiles y accidentes ofídicos, quien se dedica también a la concientización sobre la protección e importancia de estas especies y quien señaló que es debido a la temporada de lluvias que conllevan disponibilidad de alimentos, en este caso presas como reptiles más pequeños o roedores que hay más avistamientos de este, y otro tipo de serpiente.

“Se están viendo muchas especies cerca de la presa El Rejón, pero realmente es un corredor ecológico natural que se presta a que las especies estén ahí.

Desde hace mucho tiempo vemos animales ahí, pero la gente piensa que las serpientes son como perros bravos que te van a atacar y realmente el primer método de defensa de una serpiente es usar su mimetismo para que no la veas. Ella realmente no quiere ningún tipo de problema”.

“En la naturaleza hay animales que tienen veneno para defenderse únicamente, pero en cambio la serpiente lo utiliza como medio de alimentación. Si una serpiente de cascabel no tuviera veneno no se podría alimentar, porque no pueden matar sin él, pero al ver a alguien tan grande como un humano, ellas no van a gastar su veneno, que les es costoso producirlo si no podrá comer.

Entonces, si estás muy cerca van a utilizar su cascabel para advertirte que ahí están y comienzan a irse. El problema es cuando no las ves y las pisas y ahí es cuando ellas pueden morder”, detalló. Comentó no obstante que si bien las personas tienen la creencia errónea de que el veneno puede matar de inmediato, éste actúa después de algunas horas, con lo que en Chihuahua sí se cuenta con tratamientos para tratar este veneno, sobre todo en Pensiones Civiles del Estado, donde se cuenta con un departamento de toxicología con antivenenos.

Por ello en caso de un avistamiento comentó que lo principal es no intentar manipularla, y dejarla ir o también. En caso de estar dentro de un domicilio o la inmediación de un hogar señaló que pueden llamar a la patrulla de fauna silvestre quienes la atraparán y se encargarán de reubicarla.

Esto debido a que detalló que todas las serpientes de cascabel presentan algún estatus de protección en la citada norma mexicana. Incluso recordó que en el estado de Chihuahua se encuentra una especie endémica, que sólo habita en la Sierra del Nido, y en ninguna otra parte del mundo.

Sin embargo detalló que matar a cualquier serpiente de cascabel es un delito federal. En caso de cualquier avistamiento pueden comunicarse con la patrulla al teléfono 4-262666 y en su página de Facebook Ases. eco.