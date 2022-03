‘Me abandonó Consulado al salir de Ucrania’

Érick Luján, chihuahuense que reside en Ucrania, comentó vía telefónica que apenas el pasado jueves logró salir de aquel país, el cual es objeto de ataques por parte del gobierno ruso, para resguardarse en Polonia.

Aunado a la travesía de recorrer en carretera una zona en donde los bombardeos y enfrentamientos son comunes, el Consulado mexicano lo había “dejado solo”, a tal grado de que los trámites para su pasaporte los tuvo que realizar por su propia cuenta.

“El Consulado mexicano… ¿qué te puedo decir? México lindo y querido ¿no? Yo pasé por ahí y ¿quién estuvo para recibirme como mexicano? La Embajada de México no estuvo ahí y la verdad estuve solo. Qué te puedo decir, llegué solo hasta Varsovia, en donde está la embajada, para yo poder tener el pasaporte”, dijo.

Refirió que al final pudo obtener por su cuenta el pasaporte mexicano, ya que tuvo incluso que pagarlo de sus propios recursos, el cual fue de un costo aproximado de 38 dólares (750 pesos). “Está muy mal que me hayan hecho el cobro, yo no les dije nada, yo lo pagué”, citó.

“Gracias a Dios bien, estuvo muy pesada, muy dificil la entrada. A mí casi me regresan porque, como te digo, mi pasaporte estaba vencido y pues traté, pero sí me dejaron pasar; al final todo bien, ahí un poquito de complicación”, comentó.

A la par de que realizaba la llamada desde un hotel en Polonia, en el cual estaba hospedado junto con su familia, dijo que ya es en cierto grado más tranquila la situación para ellos, ya que de haber estado la mayor parte del tiempo escondidos en el búnker de su casa en la ciudad de Lviv, en Ucrania, en el país vecino tienen más posibilidades de salir a la calle y estar un poco más en calma.

“La gobernadora (Maru Campos) ha estado al pendiente, el doctor Alejandro Díaz no se separa del teléfono todos los días, desde la mañana hasta en la noche. La gober no se diga, incluso de su teléfono me ha estado marcando directamente”, contó.

Referente a la situación con su pasaporte mexicano, Érick comentó que pasó por el Consulado mexicano a su salida de Ucrania y no hubo nadie para atenderlo.

“En estos casos yo creo que debieron de haber hecho algo, ¿no? No sé, estuvo muy mal de que me hayan hecho el cobro, yo no les dije nada, pues yo lo pagué”, señaló.

Detalló que en el hotel estarán hospedados hasta el próximo martes, ya que tienen que arreglar en Ucrania unos documentos relacionados con sus hijos, situación que tampoco le resolvió la embajada de México.

“Gracias a Dios pudimos salir en la camioneta hasta aquí (Polonia), pero nos tenemos que ir hasta España, vamos a tener que manejar hasta España, vamos a tener que tomar un avión”, dijo, ya que tendrá que volver unos días al país para solucionar la cuestión de su pasaporte.

Dijo que todos esos gastos corren de su bolsa, por lo que nadie le pregunta si está en situación monetaria para cubrirlos.

“Y no les voy a pedir, vaya, ellos si quieren, pues órale está bien, pero deberían decir: mira Érick, está mal la situación, yo dejé allá (Ucrania) mi casa, un auto, todas mis cosas, todo lo que hice en el tiempo entre mi esposa y yo”, expresó.

El chihuahuense fue cuestionado si regresaría a México en lo que se resolvía el conflicto, respondiendo que su casa está en Ucrania. “No sabemos qué vaya a pasar, no sabemos si vamos a quedar bajo el régimen de este hombre, no sabemos, si va a caer, yo tampoco voy a entrar a un país que va a estar bajo el... ¿te imaginas?”, comentó.

Al cuestionarle si han tenido contacto con otros chihuahuenses o mexicanos en la misma situación que él, respondió que solamente ha estado tratando con dos ecuatorianos que también son empresarios, por lo que sólo tiene información de uno de ellos que también estaba refugiado en Varsovia.

Durante la llamada telefónica hubo diversas interferencias, las cuales aprovechaba para estar al pendiente de sus hijos, a los cuales tenía en la habitación del hotel viendo la televisión.

Mencionó que siguen viviendo con el temor y la zozobra de cuestiones como el vuelo de los helicópteros, citando como ejemplo que ya en su estancia en Varsovia su esposa le comentó que aún tiene grabados en su mente los sonidos de los aviones y los helicópteros.

“Sí quedamos así como con miedo. El día de hoy anduvimos en la calle y me comentó mi mujer: ‘¿sabes qué, Érick? A veces escucho todavía las sirenas, a veces escucho que andaban ahí unos aviones’, y se sintió con miedo cuando escuchó el avión”, dijo.

“Me sentí mal por los aviones, incluso mi hija, está pequeñita, tiene tres años, ya menciona muchas palabras y nos habla de los helicópteros”, dijo.

El chihuahuense afirmó que en su estadía en México aprovechará para visitar a sus papás, los cuales viven en Cancún, situación que catalogó como emotiva.

De igual manera buscará venir a Chihuahua capital para tener un encuentro con la gobernadora, además de ofrecer una charla para mostrar lo que se está viviendo en Ucrania.