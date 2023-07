Me asomé a la muerte

Las moscas nos avisaban. Las noches cuando íbamos a sufrir la aparición y la presencia del “niño atrapado en medio”, un enjambre de moscas lo precedía, y entraban a la casa, aunque tuviéramos puertas y ventanas completamente cerradas.

Eran unas moscas grandes y verdes que zumbaban fuerte, como abejorros.

Después de varias veces de haber sufrido ambos fenómenos, nos dimos cuenta de que los insectos antecedían al niño.

Es que en mi barrio se aparecía un niño fantasma, del que decían que se murió de una muerte terrible y que se quedó en una zona incierta situada entre el más allá y este mundo. “El niño de en medio”, le decían, o “el niño atrapado en medio”. Siempre quiso él entrar a todas las casas del vecindario, aunque sólo lograba meterse a la mía y a la de don Agustín, el cieguito, quien lo confundió durante años con alguno de sus vecinitos que acudía a pedirle dulces.

Hecho bolita, todo triste el niño, me tocó verlo una vez en que había yo salido al patio en el atardecer, siendo niña de diez años. No se había ido del todo la luz del sol, era la llamada “hora azul”, cuando todo en la tierra se mira de ese color, todavía antes de que lleguen las sombras de la noche franca. Estaba el niño sentado en una esquina del patio, con la cabeza gacha, hecho bolita, como dije.

A mí me entró un miedo de muerte, me quedé sin poder moverme, blanca dicen que estaba cuando me vieron momentos después en la cocina. Sin poder decir nada yo, el niño levantó la vista hacia mí, y me miró con unos ojos espantosos que tuvieron la virtud de hacerme asomar a la muerte. Vi yo en ese instante hacia delante en mi vida, y miré la muerte frente de mí, y supe que moriría vieja y enferma, rodeada de hijos y nietos.

Pude entonces quitar mi vista de aquel espectro al que yo en lo personal ya nunca volví a ver a los ojos, aunque sí su sombra y los murmullos con que invadió mi barrio en las noches avanzadas, todavía por mucho tiempo.

Dicen que las moscas siguieron entrando a mi casa durante muchos años más, y el misterio perduró, el de no saber por dónde diablos se metían esos insectos... y el misterio más inquietante, de no saber gracias a qué malhadadas artes, el fantasma controlaba el vuelo y la existencia de esos animalitos, al grado de enviarlos por delante de sus apariciones.