'¿Me compra pan?: casi no he vendido'

A un costado de la farmacia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Morelos en la ciudad de Chihuahua, Mariquita, una adulta mayor, ofrece a la venta pan ranchero y tortillas gigantes de harina; pero detrás de ella pudiera haber una historia de abuso.

“Me llamo Mariquita. Casi no he vendido productos”, compartió.

Luego de unos minutos bajo los rayos del sol, el calor quemaba la piel, y ella estaba ahí, sin una sombra que la protegiera.

De apariencia pequeña y piel muy acabada por el tiempo, permanecía sentada en un banquito, y dando sorbos a un vaso con café. Enfrente tenía una mesita y sobre ella unas bolsas con pan ranchero. A un lado una bolsa grande con tortillas de harina mas grandes de lo normal, empaquetadas en bolsas cristalinas.

“Yo misma hago las tortillas, mi mamá me enseño antes de morir. Me levanto desde las cuatro de la mañana a prender la estufa y me pongo a palotear” aseguró la mujer que en ratos se encorvaba, pero era evidente que tanta mercancía, no podría haberla preparado ella sola.

En uno de los puestos cercanos, unas personas que tienen a un familiar internado en el nosocomio, aseguraron que a esta adulta mayor, muy seguramente la explotan, porque en recientes días han visto como muy temprano de un vehículo de reciente modelo llegan a dejarla con su mercancía, y la recogen hasta altas horas de la noche. “Pobre señora, la dejan todo el día y si se le acaban las tortillas, rápido vienen y le dejan más… La han de estar cuidando por ahí. Son bien abusones con ella”.

Esta casa editora se dio a la tarea de investigar y efectivamente, existen muchas versiones en las que indican que la mujer, vive al sur, cerca del Cerro Grande y puede estar indefensa, víctima de explotación por parte de gente cercana a ella.

“Los explotadores la llevan en unas troconas y la dejan con sus cosas”, “tiene un hijo que la maltrataba mucho y la golpeaba”, “deberían de rescatarla”, “ojala y no le compren pan para que esos abusones no la sigan exponiendo”, son parte de los comentarios que se encuentran en las redes sociales sobre el caso.

“Mariquita” estos días a estado vendiendo frente al Hospital Morelos, pero al parecer la cambian de lugar y también se le ha visto ofreciendo sus productos en varios lugares al sur de la ciudad. Afuera de los centros comerciales ubicados a ambos costados de la avenida Fuentes Mares y Juan Pablo Segundo.

“Ojalá y las autoridades pudieran investigar a los que la obligan a vender y llevarla a un lugar seguro”, manifestaron varios de los testigos que han visto la actividad diaria de la señora.