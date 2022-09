Me dejaron la vara muy alta en Derecho: César Gutiérrez

Francisco López/El Diario

Chihuahua.- “Me dejaron la vara muy alta en Derecho, pero tenemos la experiencia, energía y determinación para con un buen equipo de trabajo lograr generar que los nuevos profesionistas sean de vanguardia, del presente y el futuro”, expresó el próximo nuevo director de la Facultad de Derecho César Gutiérrez Aguirre.

“El haber recibido mucho apoyo del consejo redobla mi compromiso, me siento muy contento y esa legitimación por llamarlo así redobla mi compromiso.

Nunca he dejado a la facultad de Derecho, fui consejero universitario alumno, cuando salí tuve la oportunidad de dar clases, siempre estuve en la facultad aunque he sido maestro hora clase. Nunca la he dejado, aseguró.

Tengo 27 años ininterrumpidos dando cátedra en la facultad de derecho, manifestó.