Me han llamado traidora, escoria, vulgar: Terrazas

Chihuahua, Chih.- La sanción que pudieran recibir los diputados de la fracción legislativa de Morena, incluso la imposibilidad de reelección, en caso de que el Tribunal Estatal Electoral determine que cometieron violencia política de género en contra de la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas, será un asunto que resolverán las autoridades correspondientes.

Así lo indicó Adriana Terrazas Porras, diputada presidenta del Congreso del Estado, quien reafirmó que ha vivido violencia política de género al interior de su fracción, desde hace dos años cuando asumió la presidencia del Congreso.

“Es evidente la violencia que han ejercido mis compañeras y compañeros hacia mi persona, me han llamado traidora, escoria, vulgar… muestran una marcada intolerancia hacia mí, y este es un proceso en el que yo nomás me estoy defendiendo de todas las agresiones que he sido objeto. Pero a mí no me toca definir la sanción”, declaró.

Mencionó también que fue separada de la fracción parlamentaria de Morena, en un acto que calificó de ilegal y por el cual presentó una queja ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena, partido al cual afirma que no le ha faltado en cuanto a compromiso y congruencia.

“Ellos (los diputados de Morena) se convierten el tribunal, en juez y parte, y juzgan para realizar un procedimiento que no existe. Yo aceptaré el resultado, lo que se determine no está en mi cancha. Yo participé en un proceso que se persigue de oficio, me fueron a visitar y aporté pruebas, no podía omitir mis declaraciones y pruebas”, insistió.

Agregó que el pasado jueves recibió insultos por parte de la diputada Leticia Ortega, los cuales quedaron asentados, además de que en su momento le retiraron recursos del fondo parlamentario, que por ley le corresponden.

El magistrado del Tribunal Estatal Electoral, Hugo Molina, informó que el asunto está “atorado” entre la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y la presidencia del Tribunal Estatal electoral, por temas procesales y acuerdos de admisión.

“Estamos en espera de que se integre el expediente y se acaben las etapas procesales, solo así estaremos en posibilidades de estudiar el asunto que merece todo el cuidado”, indicó el magistrado.

Molina Martínez reconoció que es un asunto delicado, y el fallo deberá ser cuidadoso y apegado a derecho por las implicaciones que pudieran derivar del fallo que emitirá el consejo del TEE, del cual forma parte junto con la magistrada Roxana García y el magistrado en funciones Gabriel Sepúlveda.