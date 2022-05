Me llevo bien con la lluvia: salvadoreño sin hogar

Chihuahua.- En un lugar en el que para muchos es un terreno sin construir y con basura, Bryan, salvadoreño de aproximadamente treinta años de edad, encontró su refugio o como él lo describió: “mi casa con paredes”.

Es en la avenida 20 de Noviembre donde Bryan decidió convertir un terreno abandonado como su hogar en el que tiene ropa vieja y cobijas con las que se resguarda del clima de la ciudad.

Al preguntarle sobre cómo es que 'sobrevive' ante el clima chihuahuense dice sentirse a gusto, “me llevo bien con la lluvia”, y comenta que no le hace falta nada en ese su hogar construido con sábanas y cobijas que ha recibido como donaciones.

Bryan como muchos migrantes, viajó desde el Salvador hasta Chihuahua en busca de mejores oportunidades; sin embargo, no logra recordar en que fecha ni año es cuando se traslado, su condición refleja que no cuenta con buena memoria, pues además no logró recordar su edad.

Hace una semana autoridades fronterizas de El Paso, reportaron la liberación en las calles de más de 100 migrantes, pues los refugios para ellos se encontraban totalmente saturados, por lo cual declararon una situación migratoria alarmante ante la sobrepoblación de migrantes.

Asimismo, el estado se ha posicionado en el lugar número doce por migrantes rescatados, en donde del pasado 1 a 30 de abril en México se rescataron al menos 38 mil 677 personas migrantes de las cuales 741 fueron del estado, principalmente de Ciudad Juárez.

