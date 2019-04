Chihuahua.- "¿Saben qué? Me los acabo de chingar, ya los consigné", fueron las primeras palabras que el superior Erick René López les dio a los 5 subordinados que envió a Fiscalía a testificar por el asesinato del exministerial Leopoldo Soto, ocurrido el jueves 18 de abril.



Esas palabras las refirió en su testimonio el agente de policía Fernando M., detenido por ese delito y quien llegó junto a López al llamado de auxilio de la pareja de Soto por agresiones en su contra.



Según declaraciones de 2 de los detenidos, el Segundo López, de mas alto rango de los 10 que acudieron a ese llamado, llenó una forma para inculpar a sus compañeros, y no acudió hoy a la audiencia, a la que estaba citado, porque ayer se incapacitó.



Ahí se reveló que el encargado de someter a Soto fue el Tercero Adrián Trevizo, pero tampoco está detenido.



El policía Fernando M. relató que una vez que fueron a declarar ante Fiscalía, se les detuvo pero su superior no les leyó los derechos tal y como indica en su constancia.



"Llegó y nos dijo, disculpe las palabras su señoría: '¿qué creen?, me los acabo de chingar, ya los consigné. No queda de otra más que echarle ganas', y se retiró", relató.