Me reinventaré constantemente: Maru

Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- La gobernadora Maru Campos afirmó con el afán de dar los resultados que esperan los chihuahuenses se reinventará constantemente y se habrá de rectificar las veces que sea necesario para que a Chihuahua le vaya bien.

“En el honor que ustedes me han conferido de gobernar este maravilloso Estado, les digo que me reinventaré constantemente, que –como siempre lo he hecho– rectificaré el camino siempre que sea necesario, cuando ustedes me lo digan”, expresó.

Dijo que escucha las voces de buena voluntad que tienen esperanza en el futuro de del estado de y del país, “Hoy caminamos llenos de esperanza porque las instituciones nos permiten soñar con mucho optimismo. Pero la democracia y la estabilidad son frágiles. De un momento a otro, podríamos perder lo construido durante siglos”, finalizó.