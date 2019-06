MeCansoGanso: llega la mercadotecnia de AMLO a mitin

Como parte de los eventos del presidente Andrés Manuel López Obrador, algo que no puede faltar es la venta ambulante de la mercancía alusiva a su personaje y sus frases. Muñecos de peluche con su rostro, llaveros, gorras, camisetas y chalecos con frases como #MeCansoGanso, son algunos de los productos que se comercializan de manera no oficial en los distintos eventos a los que acude.

Según comentó uno de los vendedores que exhibe la mercancía en Ojinaga, llegó desde la Ciudad de México, como siempre lo hacen en cada gira del mandatario.

Detalló que él mismo y su familia producen estos productos desde hace diez años.

Destacó que este fenómeno de mercado y marca solo se ha presentado recientemente con la figura de López Obrador, pues comentó que la gente le tiene un apego particular a su figura.