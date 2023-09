Chihuahua.- Hoy, se llevará a cabo la décima edición de Meditación con los Arcángeles, denominada “En el nombre de Dios”, guiada por Maru Ríosvelasco de Salud y Bienestar, en el Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua, en punto de las 7:15 pm, el acceso es por cooperación en especie de despensa y artículos de higiene personal.

Será un evento a beneficio para el Claustro del Ángel Asilo ubicado en Bachíniva, también para Refugio Unidas por Amor, A.C. y Refugio Unidos por Amor, A.C.

“Este evento surgió hace 10 años por esos mensajes que me envían desde arriba y comenzamos, la respuesta ha sido muy buena por parte de la gente y esperamos esta ocasión no sea la excepción, así que los invito para ser parte de esta meditación que podrá ayudar no solo las personas que se encuentran en estos lugares, sino a cada una de las personas que asistan a este evento”, dijo Maru en entrevista para El Diario.

Refirió que esto lo hace de todo corazón y como un agradecimiento a Dios: “Por todo lo que me regala día con día, por mí y mi familia, por eso lo hago con tanto gusto y cariño”.

Meditar ayuda a liberar estrés, sanar heridas sentimentales, drenar la presión, y en este caso, a conectar con los ángeles. La meditación con ángeles permite tener una conexión íntima con estos seres del cielo.