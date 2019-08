Megafuga en pozo de la JMAS que desemboca en arroyo El Mimbre

Chihuahua, Chih.- Vecinos de la colonia Villa Nueva reportaron esta mañana una megafuga de agua potable en un pozo de la JMAS ubicado sobre la calle Tomochi, a la altura del numeral 300, donde se ubica el arroyo "El Mimbre".

Dicho pozo de extracción, presenta un desgaste notable en la bomba, fuga que ya ha sido reportada en reiteradas ocasiones a la JMAS, por lo que diariamente al ser activado, desperdicia miles de litros de agua potable que se van por el canal del Arroyo debido a que se encuentra muy cerca.

En la foto que envió esta mañana la señora Elvira Hidalgo vecina del lugar expresó, "es muy triste ver como el agua se va por todo el canal, y esa agua puede ser utilizada en otras colonias donde no la tienen. No sabemos porque no vienen a ver los de la Junta lo que esta sucediendo y reparar la bomba que creemos tira mas agua que la que saca", señaló.