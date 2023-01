Mejía va a hacerle el favor al PRI.- Guadiana

Ciudad de México.- Aspirante de Morena a la Gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, considera que la postulación del ex subsecretario Ricardo Mejía Berdeja como abanderado del PT le restará algunos votos que irán a parar a la campaña del PRI.

Tras sostener que no ve una "campaña de tres", el empresario carbonero augura que la autoridad electoral bajará de la campaña a Mejía Berdeja "por actos anticipados de campaña"

"¿Cuáles tres? Nomás conozco al del PRI... Ah, te refieres al policía acapulqueño. Pensé que se había regresado a Acapulco. Vi una foto de él en las redes con un coco", ironiza en entrevista telefónica.

"A ver: yo voy con la gente, que es la mayoría de Morena, y la gente que quiere un cambio verdadero. Lo único que veo es que este señor, después de que se andaba rasgando las vestiduras aquí en Coahuila-- que se las comía vivas, las revolcaba y las volvía a revolcar--, pues lo único va a hacerle favor al PRI, porque se va a llevar algunos votos que son de Morena y afines a Morena, pero no creo que nos afecte".

Despreocupado por el lance de Mejía Berdeja, el senador con licencia estima que al ex Subsecretario de Seguridad "lo van a bajar porque hizo actos anticipados de campaña y no creo que dure más de 15, 20 días de la campaña normal, porque lo van a bajar por actos anticipados de campaña y el PT se va a quedar sin candidato.

--¿Presentaría alguna denuncia?

--No, le sobran enemigos. Que le vaya bien, pero bueno, si ya decidió eso, en lugar de apoyar realmente a Morena..., pues ¿no estaba allí a un lado del Presidente, venía los fines de semana y se rasgaba las vestiduras y que él sacaba a los Moreira y a los Riquelmes y a Manolo (Jiménez, candidato que postulará el PRI) y que no sé qué? Y lo único que le va a hacer es el favor al PRI, pero con todo y eso vamos a lograr.

--¿Mejía Berdeja es un fraude?

--Pues para mí sí. En la primera reunión que tuvimos en el CEN de Morena, con Mario Delgado, nos explica la metodología, las encuestas, que si estábamos de acuerdo, todos dijimos que sí; luego nos pasan un papel para firmarlo, pues ni la palabra ni la firma respeta, pues qué valor tiene una persona que no respeta la palabra y la firma.

--Y terminó por darle la espalda al Presidente...

--Y terminó por darle la espalda al Presidente como líder moral de Morena y a todos los morenistas. Conozco amigos empresarios de aquí de Coahuila que les sacó dinero que porque era el Juan Camaney, que no sé qué...

--¿Le va a representar alguna competencia?

--No, pero sí nos va a quitar algo de votos, es la realidad; ojalá no sean los suficientes; lo que es un hecho es que le va a tratar de ayudar al PRI. Es un hecho que le va a ayudar al PRI con su candidatura a través del PT, que ahorita en Coahuila pues trae dos puntos.

--¿Y por qué trae esa jugada?

--No lo sé. Será la ambición y pasión que se le volvió obsesión por el poder. O el compromiso que hizo con mucha gente que le bajó dinero; pero allá él y sus compromisos y cosas. Pero a mí no me preocupa el policía acapulqueño. El único que me puede ganar a mí es el PRI, espero que lo superemos y espero que estas gentes, que quieren hacernos daño, se queden con la intención.

--¿Se esperaba esto?

--Lo veía venir, pero no pensé que le fuera a ganar la razón antes que la víscera y la obsesión, pero veo que la inteligencia no le dio y la razón mucho menos.

--Va a enterrar al dinosaurio?

--Hombre, ya estamos haciendo el pozo grande para enterrar al dinosaurio y al brontosaurio y a todos los dinosaurios estos del PRI que ya tienen más de 90 años aquí.