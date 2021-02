Mejorará clima durante este fin de semana

De acuerdo con información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional de Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Coordinación Municipal de Protección Civil informó que para hoy y mañana domingo podría mejorar el clima para la capital del estado.

No obstante, los tres refugios temporales que se encuentran al Sur y Norte de la ciudad permanecerán abiertos las 24 horas con el fin de atender a la población que así lo necesite derivado del descenso de las temperaturas hasta nuevo aviso.

La encargada del despacho de la dependencia municipal, Bianca Luz Nevárez Moreno, informó que se espera que el termómetro suba hasta los 26 grados y descienda a los 4°C, para el domingo se pronostican 20 grados Celsius como máxima y 6 como mínimo, además de vientos que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

Durante el día el clima será más agradable, se recomienda a la ciudadanía no bajar la guardia y mantener las medidas preventivas para evitar enfermedades típicas de la temporada, pues podrían confundirse con síntomas de Covid-19.

Las recomendaciones son evitar cambios bruscos de temperatura y abrigarse bien, tomar bebidas calientes, no salir de casa de no ser necesario, no exponer a menores o personas mayores a bajas temperaturas, procurar un lugar cálido para resguardar a las mascotas, así como comer frutas y verduras ricas en vitamina "C".

En cuanto a los albergues, se ubican en el Centro Comunitario Mármol III, localizado en calle Eusebio Castillo 8400 de la colonia Mármol III y al norte, el Centro Comunitario Tricentenario de calle Andazola y lateral Dostoyevski 14701 en la colonia Chihuahua 2094.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) se mantiene en alerta y atendiendo los reportes del 911 para trasladar a personas con necesidad a estos lugares, de igual modo, quien detecte a alguien durmiendo a la intemperie puede hacer uso de dicho servicio.