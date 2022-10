Menopausia, un fuerte cambio en la mujer del que se habla poco

“Este es un proceso complicado; y la verdad, es que nadie nos prepara para enfrentarlo; siento que aún hay mucha estigmatización en el tema; es difícil sobre todo cuando la menopausia llega antes de lo esperado”, expresó Karla (nombre ficticio por petición de la involucrada), quien a los 42 años inició con su proceso.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la menopausia como el "cese permanente de la menstruación debido a la pérdida de la actividad ovárica. Este período, que inicia en promedio a los 51 años, marca el final de la vida reproductiva de una mujer y puede ser una etapa complicada debido a los cambios físicos que se presentan.

“A partir de hace dos años empecé con irregularidades en mi menstruación; estaba menstruando un mes sí y otro no; entonces uno de mis ovarios ya estaba terminando su funcionalidad hasta el año pasado tuve un colapso en donde tuve en donde tuve un desajuste hormonal muy fuerte en donde no tenía prolactina, ni testosterona y andaba un poco anémica y esto coincidió en que ya no me bajó dos meses seguidos”, dijo Karla.

Según lo que ella recuerda, pasar por esto, fue sumamente difícil en muchos sentidos; pues no sólo eran los malestares físicos sino que además, se sentía muy mal emocionalmente, sentía mucho cansancio, sentía que no tenía energía y no podía bajar de peso.

“Yo no sabía que estaba pasando; así es que, tuve que hacerme muchos exámenes médicos y fue ahí cuando se confirmó que yo estaba pasando por un proceso que se llama climaterio, un proceso de ajuste en donde estás pasando por la transición entre tu periodo fértil hacia la menopausia”.

Según especialistas médicos; el climaterio, es el período de transición en la vida de la mujer, entre la etapa reproductiva a la no reproductiva; este período se inicia aproximadamente cinco años antes de la menopausia y su duración es de 10 a 15 años.

En el caso de Karla este proceso, fue prematuro ya que, aunque ella sí está en el rango de edad en su caso fue desde antes.

“Regularmente a las mujeres se nos viene en esta etapa; en lo que nos estamos aclimatando a lo que viene siendo la menopausia, se vienen una serie de problemas por que las mujeres somos un puñado de hormonas, entonces el tema de fertilidad va a afectar la presión arterial, es decir, puede desencadenarse en hipertensión y va a afectar la recepción de la vitamina D y calcio por lo tanto se puede desarrollar osteoporosis; va a afectar al metabolismo por lo que mucha gente puede tener problemas en la tiroides”.

Además de eso, cuando ocurre todo también se deja de ser fértil y se tienen problemas con el sueño y se puede genera ansiedad y depresión.

De acuerdo con el testimonio de Karla y lo que le explicaron los médicos; aunque todas las mujeres pasarán por este proceso no para todas es igual debido a que cada cuerpo es diferente.

‘No significa dejar de ser mujer’

“Hay mujeres que lo pueden padecer de manera muy tranquila; pero hay otras que lo pasamos muy mal y es algo que, desde mi punto de vista; si bien sí ésta estudiado y todo; socialmente y culturalmente tiene una definición muy rara; porque incluso, el llamarlo menopausia, es como si dejaras de ser; como estas dejando tu periodo fértil, muchas veces se asocia con que la mujer va a dejar de ser útil, fértil; activa sexualmente”.

La entrevistada refirió, que este es un tema que pesa mucho socialmente ya que, incluso hay muchos memes que se burlan de esto; que con la menopausia las mujeres van dejando su libido y ya no quieren tener relaciones sexuales.

“También se cree que la mujer ya entrará en la etapa de la vejez; y que será desplazada, entonces en realidad la menopausia sí es una transición muy fuerte, casi tan fuerte cuando empiezas a reglar; como cuando eres niña y tu cuerpo empieza a funcionar de alguna manera, cuando empieza tu periodo y cuando te dicen que ya serás toda una señorita y empieza el despertar; pues es exactamente el equivalente del otro lado porque dejas de”.

Debido a lo anterior, y desde la perspectiva feminista, se está trabajando en una resignificando para que en lugar de decir “menopausia”, se diga: “plenopausia”; como una resignificación de que más bien se inicia un periodo de plenitud en la mujer porque ya no tiene que enfocarse por los temas de fertilidad y más bien va a empezar a verse a sí misma.

¿Qué es la terapia hormonal sustitutiva?

La terapia hormonal para la menopausia (THM), también llamada terapia hormonal posmenopáusica y terapia de reemplazo hormonal, es un tratamiento que los médicos pueden recomendar para aliviar los síntomas comunes de la menopausia y para responder a los cambios biológicos duraderos, como la disminución de la masa ósea, que resulta del deterioro de la concentración de las hormonas naturales estrógeno y progesterona en el cuerpo de una mujer durante la menopausia y después de esta.

La THM comprende generalmente el tratamiento con estrógeno solo o estrógeno más progestina, una hormona sintética cuyos efectos son semejantes a los de la progesterona.

Las hormonas que se usan en la terapia para la menopausia provienen de distintas plantas y animales o pueden ser fabricadas en un laboratorio. La estructura química de estas hormonas es similar, aunque generalmente no es idéntica, a la de las hormonas producidas por el cuerpo de la mujer.

“Muchas veces los médicos no te explican que esto te puede traer grandes complicaciones como por ejemplo, pueden hacer que se desarrolle cáncer de mama que es una de las principales causas de muerte en las mujeres”, dijo Karla.

¿Qué complicaciones puede traer el tomar hormonas?

Fracturas de cadera y vertebras: Las mujeres que tomaron estrógeno solo o estrógeno más progestina tuvieron un riesgo menor de fracturas de cadera y de vértebras que las mujeres que tomaron el placebo. En ambos casos, el beneficio desapareció después de que las mujeres dejaron de tomar la terapia hormonal.

Sangrado vaginal: Las mujeres que tomaron estrógeno más progestina tuvieron más sangrado vaginal que requirió evaluación por biopsia del endometrio que las mujeres que tomaron el placebo.

Incontinencia urinaria: Las mujeres que tomaron estrógeno solo o estrógeno más progestina tuvieron un riesgo mayor de incontinencia urinaria.

Demencia: De las mujeres de 65 años y más, las que tomaron estrógeno solo o estrógeno más progestina tuvieron un riesgo mayor de padecer demencia.

Derrames cerebrales, coágulos de sangre y ataques cardíacos: Las mujeres que tomaron la terapia hormonal combinada o estrógeno solo presentaron un mayor riesgo de derrames cerebrales, coágulos de sangre y ataques cardíacos. Sin embargo, el riesgo volvió a sus niveles normales para las mujeres en ambos grupos después de dejar de tomar el medicamento.

Cáncer de seno (mama): Las mujeres que tomaron estrógeno solo tuvieron un menor riesgo de cáncer de seno que las mujeres que tomaron el placebo. Después de casi 11 años de seguimiento, el riesgo de cáncer de seno entre las mujeres que tomaron estrógeno solo permaneció más bajo que el riesgo entre las mujeres que tomaron el placebo.

¿Cómo afecta emocionalmente a las mujeres?

María Hilda de la Vega Cobos, psicoterapeuta y acompañante psicosocial; el tema de la menopausia sigue siendo un tema bastante estigmatizado ya que se crea una etiqueta cuando las mujeres alzan la voz y se expresan.

“Muchas personas ven a la menopausia como algo negativo; incluso, hemos escuchado frases como “viejas menopausicas” sin embargo, esta puede ser una oportunidad para las mujeres”.

De acuerdo con la especialista, pasar por este proceso, puede traer consigo problemas de ansiedad y depresión, por lo que es importante recurrir a la terapia para poder comprender todo el proceso por el que se está pasando.

“Es importante que en ese momento se dedique al cuidado propio, siempre; pero más en este momento ya que todas merecemos mirarnos a nosotras mismas atendernos, atender la salud mental, la salud física, la salud emocional y buscar los momentos y los espacios para la recreación”, expresó Hilda.

La menopausia, es un proceso por el que todas las mujeres deben pasar; por lo que, es importante estar atenta a lo que ocurre con el cuerpo; acudir a consultas psicológicas, tener una alimentación adecuada y adaptada al climaterio, hacer ejercicio físico, descansar correctamente y fortalecer las relaciones sociales para tener así un efecto positivo en la salud mental al momento de vivirlo.

