Mercados, una opción ante el alza en la canasta básica

Yeimi Hernández/ El Diario Yeimi Hernández/ El Diario

Chihuahua, Chih.- Ante el aumento en los precios de la canasta básica, chihuahuenses han optado por consumir productos locales, pues aseguran los precios y la calidad de los productos son menores en comparación de los grandes supermercados.

Los mercados ubicados en la calle Cuarta y Niños Héroes, lucieron abarrotados por consumidores en su mayoría adultos mayores que comentaron encontrarse en una situación económica complicada, pues según datos de la Profeco el paquete de la canasta básica en la zona norte del país va de los 847 pesos a los 985 pesos.

Para Gilberto, de 75 años, consumir productos locales es importante, ya que afirma que “los precios módicos y la calidad de los productos es lo que me atraen de este tipo de mercados en donde también hay artículos que son regionales y así contribuimos a la economía de los chihuahuenses”. Comenta que vive solo y que con la pensión que recibe por parte del gobierno cubre sus gastos, que por semana son de 400 a 500 pesos en alimentos y productos para la casa, pero que si no optara por comprar en mercados como el de la Cuarta y Niños Héroes no le alcanzaría.

“Tenemos que buscarle y aquí es económico”

Para Norma M., madre de tres hijos, el incremento de diversos insumos ha sido complicado ya que la economía familiar, asegura, ha sido un golpe en el bolsillo.

“Tenemos que buscarle, aquí encontramos todo mucho más barato, porque tenemos que soltar de 500 a 600 por semana”, comentó.

Considera que la situación se tornó más complicada después del inicio de la pandemia, puesto que su esposo quedó sin trabajo y solventar los gastos de los hijos y la casa fue un verdadero reto.

De esa manera, también comenta que para ella no es opción comprar en tiendas o supermercados, ya que con los 500 que ella tiene contemplado para los gastos de la despensa no le alcanza “ni la mitad de lo que compro aquí en el mercadito”.

“El salario ya no nos alcanza”

En los locales dentro del Mercado Popular también se observó lleno de consumidores, pero para Andrés y Mónica una pareja que comparaban precios en los distintos locales, el salario con el que cuentan ya no es suficiente para los costos de los productos.

“El salario ya no nos alcanza, tenemos que tener hasta tres trabajos para poder comprar lo básico para la casa y lo que antes comprábamos con 1000 pesos ahora ya podemos llevar cada vez menos”, finalizaron.

Según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en lo que va del 2022 el costo de la canasta básica en el país está por debajo de los mil pesos.