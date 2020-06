Mete su moto debajo de un remolque varado en la carretera

El Diario

Un motociclista resultó herido luego de estrellar su vehículo contra un remolque que se encontraba haciendo alto en la carretera a Aldama.

El remolque, tirado por una pick up, se quedó varado en el kilómetro 2 de la citada la carretera por un desperfecto mecánico, algo que no advirtió el conductor de una moto de color blanco. quien no tuvo tiempo de evitar el impacto.

El motociclista resultó con lesiones considerables por la fuerza del choque, siendo atendido por paramédicos en el lugar.

El hombre argumentó que no se percató de que la pick up y el remolque se escombraban varados, y por el descuido sobrevino el accidente.

Elementos de la Policía Vial arribaron al lugar para prevenir un incidente mayor y tomar nota del accidente.