Mi casa irradiaba vibraciones hostiles

Tal vez cosas como la que se relata hoy, no tengan explicación posible, y tal vez los vecinos tengan que resignarse a presenciar algo así de vez en cuando, sin remedio.

En el verano de 1989, una noche todavía temprano, todos en casa de mi madre se encontraban acostados ya, listos para dormir, y algunos estaban dormidos. En esa ocasión tenían visitas de niños, nietos de mi mamá, y las recámaras estaban abarrotadas, pero como hacía mucho calor, algunos de los adultos estaban durmiendo en el suelo sobre una cobija.

Mi hermana mayor, Carmelita, estaba en la cobija en el suelo, el calor no le daba respiro y se revolvía inquieta, insomne.

Para su mayor desazón, Carmelita sintió que alguno de los chiquillos se bajó de la cama y pasó descalzo junto a ella a lo largo del pasillo, tal vez yendo hacia el baño.

Peló el ojo mi hermana: "¡méndigos mocosos, que no dejan dormir, pero si yo misma los llevé al baño para que no se anduvieran levantando a media noche!" ...esperó a escuchar los pasitos de vuelta del baño, pero al cabo de 10 minutos de estar atenta, el mocoso no regresaba.

Se incorporó dispuesta a poner orden, pero un vistazo hacia la cama de los chiquillos le dio la cuenta exacta de niños: no faltaba ninguno. ¿Entonces quién está en el baño?

Pero en el cuarto de baño no había nadie, y tampoco en la siguiente estancia. "No es posible, si yo misma escuché claramente los pasos".

Mi hermana decidió dormir y olvidarse del incidente. Durmió tal vez Carmelita, o quizás cayó en la duermevela, pero no aguantó mucho y terminó levantándose sofocada por una extraña sensación de angustia.

De pronto, la acogedora sensación de familiaridad y comodidad que produjo siempre en su ánimo la casa materna, se trocó en extrañeza, como si la casa le dijera "vete, tú aquí no cabes".

"Qué raro, es como si yo no fuera de aquí, como si no perteneciera aquí", pensó mi hermana mayor.

Era la casa irradiando vibraciones hostiles.

Así lo sintió Carmen, y así lo soñó mi hermano Alejandro esa noche, según lo contó al día siguiente. "No sé cómo, no recuerdo ningún detalle del sueño, no le puedo poner rostros a la gente que me rodeaba, ni nada, pero sí recuerdo muy claro que esta casa me expulsaba, me desterraba, y yo me iba muy triste, porque aquí había pasado toda mi vida... así fue mi sueño, qué raro", contó Alejandro, el menor de los hijos de mi madre.

Un mosquito obligó a Carmen taparse con una sábana que había enrollado ella en su cabeza a manera de almohada, y así estuvo hasta que el bicho se alejó.

Pero la noche se convirtió en un verdadero horror colectivo cuando, poco antes de las cinco, un temblor sacudió la reja del baño que daba al patio, como si alguien con la fuerza de veinte hombres la estuviera arrancando a punta de jaloneos.

Era un verdadero temblor que sacudió también la pared de ladrillos del baño, y todos en la casa: mi madre, mis dos hermanos, mis dos hermanas y cinco niños, se despertaron y fueron presas del pánico.

Para cuando Carmelita y los dos hermanos varones corrieron hacia el baño por la parte de afuera, por el patio, y llegaron al lugar, se encontraron con que no había nadie jaloneando la reja de metal. No había huellas de que alguien hubiera pisado el suelo en ese punto, no hubo ruido de pisadas que indicara que alguien se hubiera dado a la fuga.

Lo único y desconcertante fue que la reja de la ventana del bañito estaba al rojo vivo, y lo supieron porque en la semi penumbra de la aurora el metal relumbraba con luz propia, y porque mi hermano mayor se quemó la mano al tocar el hierro candente.

Nadie en esa casa, pudo volver a dormir, esa madrugada, y sólo ocasionalmente mis hermanas y mi madre le ponen atención a esos ruidillos y a las miradas que se clavan sobre la gente dormida.