Mi embarazo fue motivo para que venciera al covid mi mamá

Para Carmen Juárez, enfermera del Centro Regional de Oncología, estar embarazada de su primer hijo no fue impedimento para atender a su hermano y su madre del covid 19, a pesar de que esta última estuvo intubada al complicarse de salud conforme fue avanzando el desarrollo de la enfermedad.

Ambas tomaron el embarazo como un motivo para salir adelante de todas las secuelas que el virus de la corona había dejado en su mamá de 53 años de edad y quien por nueve días, requirió de un respirador artificial para mantenerse con vida.

La trabajadora de la salud comentó que sin saber que ya tenía entre siete y ocho semanas de gestación, estuvo cuidando a su mamá una vez que había sido dada de alta del hospital central universitario, ayudándola a cargarla, suministrarle oxígeno y estar al pendiente de la mejoría en su salud.

“Mi embarazo fue un motivante para que mi mamá se recuperara”, narró Carmen, quien hace apenas 15 días atrás, dio a luz a su primer hijo, al cual ahora cuidan ambas.

Fue en agosto del 2020, cuando se presentó el primero de los contagios de covid en su casa, siendo su hermano, quien labora como ingeniero en minas el que solo por tres días presentó un cuadro de fiebre leve y tos, para que un mes después su mamá diera positivo a coronavirus.

Los primeros síntomas que presentó su mamá fueron tos y fiebre, agravándose su situación de salud hasta que empezó a desaturar, es decir, con problemas para respirar, lo que generó que tuviera que ser hospitalizada e intubada durante nueve días.

Una vez que su mamá fue dada de alta, se dio cuenta que estaba embarazada, por lo que tuvo que enfocarse en los cuidados de ella y de su bebé, además de dejar de atender a su mamá en cuestiones como cambiarla de ropa o levantarla de la cama para pasarla a la silla de ruedas.

“Pues dije, híjole!, como que estoy embarazada y luego conviví con mi hermano, cuidé a mi mamá, la cargaba, le di sus medicamentos, fui su cuidadora y dije no pues ahora con la criatura ya me dio miedo, a ver si no salgo positiva o algo pero no, me hicieron la prueba PCR y no”, narró vía telefónica.

Durante el séptimo y octavo mes del embarazo, se aplicó la vacuna anticovid por recomendación de su médico ginecólogo y materno. “Siempre me dijeron que eran más los beneficios que los riesgos, que me la pusiera para mayor seguridad del niño”, comentó.