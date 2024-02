“Mi esposo me pegó y me rompió las costillas”

“estoy asustada esposo volvió pegarme y yo creo me ronpio costiyas duele mucho no tengo nadie mi familia aquí. lejos sola y mis hijos no se que acer”(sic).

Esto es parte de la transcripción del mensaje que una mujer envió a través de un grupo formado en la ciudad de Chihuahua en las redes sociales. Lo hizo de manera anónima y la interacción con ella fue a través del administrador del grupo.

Quienes leyeron el mensaje, la aconsejaron sobre lo que podía hacer, ¿a dónde acudir? y también lo que le podría suceder a ella y a sus hijos si no actuaba de inmediato.

Contó algunos otros detalles que encendieron a las lectoras y se solidarizaron con la situación de la que se estaban enterando.

Las excesivas faltas de ortografía hacen evidente que es una persona que batalla un poco para la redacción o escribía bajo el miedo, por eso es un poco confusa la lectura. Por tal razón se hacen unas pequeñas correcciones tratando de dar significado a lo que tal vez ella quiso decir.

“Las otras veces me había pegado poquito pero ahora llegó más borracho y loco y con un tubo que estaba a un lado de la puerta, me pegó en el estómago y la espalda. Mis hijos pequeños lloraban y uno se metió a defenderme, pero también a él le pego. Me dejó tirada con mucha sangre y se fue, pero tengo miedo que ahorita que regrese me vuelva a pegar. Trabajaba en algo peligroso en la sierra. Tengo miedo me mate. Ayúdenme”.

La molestia hacia el hombre por parte de las integrantes femeninas se hizo presente. Algunas dieron consejos, otras ofrecieron ayuda e ir por ella, pero al parecer, tenía mucho miedo por las represalias del marido y no quería aceptar.

Hubo algunas que platicaron breves relatos de conocidas a quienes la violencia por parte de los maridos o parejas sentimentales les había arrancado la vida.

Pero otra de las lectoras comento algo que le sucedió a “la prima de una amiga” y de inmediato genero curiosidad.

“Una conocida también sufría muchos maltratos de parte del marido y además de golpes, no la dejaba salir ni trabajar por celoso. Ella no denunciaba porque él decía que tenía muchas influencias y la podía matar. Hasta que un día la dejó tan golpeada que tuvieron que llevarla al hospital, ahí alguien le dijo como pedir ayuda y que se la llevaran a un refugio junto con sus hijos chiquitos. Allá le dieron valor y ayudaron a divorciarse. Ahora es feliz y el ex encarcelado”.

La pregunta de muchas fue ¿Dónde la ayudaron? Y la respuesta fue “en el Instituto de las Mujeres del municipio y también en Fiscalía de las mujeres, vayan a las oficinas que están por el canal y ahí les dicen dónde”.

Finalmente, la administradora de grupo comentó que de parte de la mujer que había enviado el mensaje de ayuda, les daba las gracias y ya había pedido ayuda a seguridad pública, quienes la iban a llevar a algún lugar, pero por seguridad no brindaría más detalles.

Mayré Gómez / mgomez@diarioch.com.mx