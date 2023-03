'Mi gobierno no cree en las dictaduras'

Francisco López/ El Diario

Ante miles de asistentes e invitados especiales, la gobernadora Maru Campos Galván presentó ayer su Primer Informe de resultados, en el que destacó que encabeza un gobierno que no divide a la sociedad, sino que la une, y que no llama a la confrontación entre clases, sino al encuentro y al diálogo, además de ser un gobierno que no cree ni en dictaduras, ni en imposiciones ni en radicalismos cerrados.

La mandataria afirmó que, con el afán de dar los resultados que esperan los chihuahuenses, estará reinventándose constantemente y habrá de rectificarse las veces que sea necesario para que a Chihuahua le vaya bien.

“En el honor que ustedes me han conferido de gobernar este maravilloso estado, les digo que me reinventaré constantemente, que rectificaré el camino siempre que sea necesario, cuando ustedes me lo digan”, expresó.

Dijo que escucha las voces de buena voluntad que tienen esperanza en el futuro del estado y del país. “Hoy caminamos llenos de esperanza porque las instituciones nos permiten soñar con mucho optimismo. Pero la democracia y la estabilidad son frágiles”.

"De un momento a otro, podríamos perder lo construido durante siglos”.

Destacó que luego de once años de despilfarros y endeudamientos “hoy Chihuahua tiene esperanzas”, haciendo énfasis en el reordenamiento financiero que permite destinar los recursos hacia las áreas que más lo necesitan con total transparencia.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo estatal dijo que hoy, Chihuahua mira hacia el frente al “poder ordenar la casa y terminar con el espejismo del combate a la corrupción, las omisiones y la simulación”, derivadas de un gobierno que se dedicó a saquear al estado a través de las instituciones que debieron servir a los chihuahuenses, y después de esto, le siguió un quinquenio que lo único que hizo fue perseguir, sin cerrar los huecos que permitieron el saqueo, “La historia del saqueo y la displicencia no se va a repetir nunca más”, dijo.

El evento reunió a personajes de la política nacional como el secretario de Gobierno Adán Augusto López, el expresidente de México Vicente Fox, así como la senadora Lilly Téllez y gobernadores emanados del Partido Acción Nacional (PAN) que refrendaron el trabajo realizado en Chihuahua.

La mandataria estatal afirmó que, a un año de haber rendido protesta, Chihuahua cuenta con finanzas estables y que han logrado reducir los pasivos en un 26 por ciento con respecto a los ingresos propios, además manifestó que el 70 por ciento de los ingresos que se tenían en los 26 organismos descentralizados del gobierno, no eran reportados, por lo que no existe certeza del destino que tuvieron.

En materia de seguridad, la gobernadora destacó dos eventos que fueron trágicos y que han marcado a la sociedad chihuahuense como lo fue lo sucedido en Cerocahui con el asesinato de los sacerdotes jesuitas, así como la fuga de internos del Cereso No.3 de Ciudad Juárez; hechos que pusieron en evidencia el deterioro y el estado putrefacto de la política pública en materia de seguridad.

La sede de este evento fue el Centro de Convenciones y Exposiciones, el cual lució abarrotado, basándose en los cinco ejes que trazó para la administración estatal que son: Salud, Desarrollo Humano e Identidad Chihuahua; Crecimiento Económico Innovador y Productivo; Ordenamiento Territorial Moderno y Sustentable; Seguridad Humana y Procuración de Justicia y; Buen Gobierno Cercano y con Instituciones Sólidas.

En materia de Salud, la gobernadora fue clara en señalar que su gobierno no hará grandes obras, sino que se avocará a concluir las que se quedaron inconclusas en la administración anterior, así como a garantizar que en las clínicas y hospitales no falte nada para garantizar un servicio de calidad a los chihuahuenses.

La gobernadora reconoció el apoyo que ha recibido Chihuahua por parte de las Fuerzas Militares y la Guardia Nacional, al indicar que gracias a ese apoyo en el estado, han logrado reducir el índice de criminalidad, así como el homicidio en un 23 por ciento durante el último año.

Buen Gobierno Cercano y con Instituciones Sólidas

En este eje, la gobernadora destacó el reordenamiento financiero que ha permitido al Estado disponer por segundo año de un presupuesto balanceado, es decir, que lo que se va a ejercer, es exactamente lo mismo que va a ingresar a la hacienda pública, además de que ha logrado reducir la deuda pública.

Destacó que, los organismos descentralizados no reportaban en su totalidad los ingresos, por lo que alrededor del 70 por ciento de los recursos se encontraban en total opacidad, informó la gobernadora Maru Campos, siendo esto parte del desaseo con el que se manejó la anterior administración estatal y que ha logrado establecer un orden.

Son 29 organismos descentralizados en los que existió un total descontrol en el manejo financiero que llevaron a la administración a tener una deficiente situación económica para el estado.

Ante esto manifestó que a poco más de un año de haber tomado protesta como gobernadora, ha logrado establecer un mayor control y un manejo financiero adecuado para que, los recursos se destinen a las áreas que más lo necesitan.

Seguridad Humana y Procuración de Justicia

La mitad de los elementos que integran la policía estatal no tenían contrato y esto generaba un ambiente de incertidumbre y desconfianza, aseguró la gobernadora Maru Campos, quien destacó que ha logrado basificar a la totalidad de los elementos policiacos.

En este sentido, comentó que cuentan con una serie de incentivos para los elementos policiacos enfocados en dignificar la labor de los agentes a través de prestaciones como créditos para vivienda, becas académicas para sus hijos entre otros beneficios.

Cuentan además con un fondo de jubilación. Destacó que los hechos ocurridos en Cerocahui con el asesinato de cuatro personas entre ellos dos sacerdotes jesuitas, así como el motín suscitado en el Cereso No. 3 de Ciudad Juárez que derivó en la fuga de 30 internos y la muerte de 17 personas, entre ellas diez custodios, pusieron en evidencia la descomposición del sistema en materia de seguridad.

Refirió estos acontecimientos como “hechos trágicos que, por su nivel de atrocidad han resonado fuertemente”, por lo que requirieron de una intervención valiente y decidida por parte de las autoridades.

“Quiero dejar muy claro, sea lo que sea y digan lo que digan, aquí creemos en la legalidad, en el uso de la fuerza para el bien mayor, en el orden público y en las instituciones, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que siempre prevalezca el Estado de Derecho”, sentenció.

Salud, desarrollo Humano e Identidad Chihuahua

En materia de salud, la gobernadora Maru Campos dijo que, aspiran a que los hospitales y clínicas funciones de buena manera y esto es prioritario, por encima de grandes proyectos, como parte del ordenamiento en el sistema de salud.

La mandataria destacó el rescate del hospital Civil Libertad en Ciudad Juárez, donde se habilitó el área de paidopsiquiatría y habrá atención médica permanente para las niñas y niños que lo requieran.

Además, renovaron el hospital General de Camargo, mediante el cambió de quirófano existente y terminar un segundo quirófano que se encontraba inconcluso desde hace varios años.

En Cuauhtémoc, remodelaron el área de hospitalización del Hospital de Ginecobstetricia, que permitirá brindar una atención digna a las mujeres cuauhtemenses. Mientras que, en Parral dieron inició con el proyecto de conclusión y remodelación del Hospital de Ginecobstetricia de Parral, al cual le tuvieron que invertir 170 mdp.

Crecimiento Económico Innovador y Competitivo

En este rubro la jefa del Ejecutivo resaltó la recuperación del turismo en el estado con una derrama económica de 19 mil 800 millones de pesos y el registro de más de 10 millones de turistas-noche.

La inversión extranjera que ha tenido Chihuahua, con la atracción de más de 50 mil empleos en los próximos cinco años, así como el fortalecimiento en el sector laboral y alianzas estratégicas que permiten el desarrollo del talento de los chihuahuenses.

Ordenamiento Territorial Moderno y Sustentable

La mandataria estatal manifestó que se realizó un trabajo intenso en materia de rehabilitación de carreteras con una inversión superior a los 600 millones de pesos para la conservación de 40 millones de metros cúbicos.

Dieron prioridad a los caminos municipales con trabajos de rehabilitación en 47 municipios, así como el revestimiento, ampliación y construcción de caminos vecinales, limpieza y desazolve de arroyos y ríos.