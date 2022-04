'Mi hija siempre regresa... la seguimos esperando'

Chihuahua.- Dicen que el tiempo se pasa volando, sin embargo, para Francisca, madre de Daniela Jazmín Reyes González y desaparecida desde el pasado primero de marzo, el tiempo ha transcurrido de manera distinta. “Lento y doloroso”.

“Ya va un mes desde que no sé nada de mi hija; ella salió de la casa ese día (1 de marzo), salió a recoger a los niños de la escuela y ya no regresó; desde entonces no hemos tenido razón, no sabemos en dónde pueda estar”, expresó entre lágrimas su mamá Francisca.

En sus últimos recuerdos de ella, traía la ropa que llevaba puesta el día que desapareció. “Un pantalón de mezclilla, una blusa blanca y unos tenis negros”. Hasta el momento no se sabe de su paradero y entre más pasan los días la angustia para Francisca sigue creciendo.

“Ya fueron muchos días, mi hija siempre regresa a la casa, siempre vuelve... la seguimos esperando, pero Dios me da fortaleza”.

Daniela Jazmín de 31 años, es madre de tres hijos; dos adolescentes de 15 y 12 años y de una niña de 10, “los tres se encuentran preocupados por su mamá y temen por su bienestar”, dice la abuela de ellos.

“Los niños ya saben la situación, saben que su mamá no aparece. Aunque Daniela iba y se quedaba algunos días con su abuela, y otros se quedaba conmigo, jamás pasaba tanto tiempo ausente”.

El pasado martes 5 de abril las autoridades estatales, municipales y Justicia para Nuestras Hijas, realizaron un operativo con la esperanza de encontrar a Daniela con vida, “agotando todas las posibilidades”.

Bajo un sol intenso, la mañana del 5 de abril se inició con el operativo de búsqueda; los elementos se congregaron en la colonia los Minerales, sector que la joven visitaba de manera constante.

Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

La Policía Montada, ministerios públicos de la unidad de personas ausentes de la Fiscalía Especializada de la Mujer, personal de feminicidios, peritos, el equipo de drones e integrantes de Grupo K9 iniciaron la pesquisa en la zona despoblada ubicada al norte de la ciudad.

El horror que se ha hecho cotidiano de asesinatos de mujeres estaba presente. El objetivo era claro, tratar de localizar a Daniela; aunque, “en búsquedas anteriores se han localizado a otras personas que también cuentan con reporte de desaparición”, dijo uno de los policías que participaron.

Primero se “peinó” una zona, es decir, se recorrió una parte del lugar, se buscó en zanjas, (lugar en donde se han encontrado muchos cuerpos), y en el terreno en general, la indicación fue “tener la mirada abajo, estar atentos y levantar la mano en caso de encontrar restos óseos o prendas con tejido hemático”, o bien, con manchas de sangre.

La intensidad del sol y el calor aumentaron; el viento comenzó a hacerse presente, sin embargo, la búsqueda continuó. Se hallaron algunas prendas, pero ninguna que diera indicios de que fuese reciente ya que, ese lugar es utilizado como basurero.

Se concluyó la primera zona y se recorrió una más, pero tampoco hubo nada.

De nueva cuenta, se llegó al punto de reunión inicial. Y como ya se tenía previsto, la búsqueda se trasladó a El Porvenir, otro de los sitios a los que Daniela acudía.

En ese sector había más “movimiento”, más camiones, más vehículos, más personas, incluyendo pepenadores, aun así, se organizó al equipo y de nueva cuenta se echó a andar el dron. Tampoco se localizó nada.

Ya un poco cansados y al ver que no había nada se concluyó con el operativo.

La búsqueda de Daniela continúa; si bien, la autoridad tiene ya una investigación abierta, aún no se sabe del paradero de esta joven madre.

TODOS LOS ESFUERZOS POR ENCONTRARLA

Desde que se interpuso el reporte de desaparición, la Fiscalía General del Estado (FGE) empezó a trabajar en el caso, además de los rastreos de búsqueda, el pasado viernes, elementos de la Fiscalía visitaron a Francisca y le pidieron su autorización para pegar pesquisas en la colonia Riberas de Sacramento y en diferentes sectores de la ciudad.

“La actividad de investigación es permanente, se continúa investigando sus entornos para ubicar más información que nos permita dar con su paradero” informó Wendy Chávez, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia.

La pesquisa colocada en las colonias Riberas, Vistas del Norte, El Porvenir, Santa Cecilia, Antorcha Popular y 20 Aniversario incluye una recompensa de 200 mil pesos a quien aporte información útil y veraz para dar con el paradero de Daniela.

“La investigación se encuentra en la segunda fase del Protocolo Alba, es decir, que en este momento todas las dependencias saben de la desaparición de Daniela, y tienen la obligación de ayudarnos a localizarla”, expresó Norma Ledezma de Justicia para Nuestras Hijas.

¿Cómo funciona el Protocolo Alba?

El protocolo Alba es el que se activa cuando hay una niña o una mujer desaparecida, sin importar su edad; la primera fase se comienza en el momento en el que se pone el reporte de desaparición ante la o el Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía Para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y/o ante el Ministerio Público y es aquí donde se inicia con la carpeta de investigación.

La segunda fase del protocolo Alba se activa cuando las investigaciones primarias no han conducido a un paradero o localización de la victima de manera inmediata.

“Luego se pasa a una tercera fase, ya sea que la mujer o niña sea localizada con vida o sin vida, o que haya sido víctima de algún delito, de ser así la canalizamos a la unidad correspondiente para que le den el seguimiento”, explicó la titular de Justicia para Nuestras Hijas.

La segunda fase del protocolo Alba es importante, ya que, muchos de los casos se quedan estancados.

“Ahí todas las instituciones o dependencias que hayan firmado este acuerdo para ser parte de este protocolo, deben de tener ese compromiso, lamentablemente ahorita no se encuentran activas todas esas dependencias o instituciones a través de sus titulares para poder hacer un frente común para seguir buscando a las mujeres y niñas”.

Actualmente, la única dependencia que está respondiendo es la otra Unidad de Personas Desaparecidas de la Fiscalía Zona Centro, así como Secretaría de Seguridad Pública a través de la unidad de Género que siempre acompaña en los procesos; pero de ahí en fuera no hay otras dependencias que ayuden a seguir con la búsqueda.

“Siempre la vemos en todas partes”

Francisca recuerda a Daniela como una chica sonriente y cariñosa. Ella narra que, en los 10 de mayo Jazmín le daba muestras de amor y regalos.

“Mi hija me daba regalos en esas fechas, me daba flores y me daba muchas muestras de amor, yo espero que este 10 de mayo que viene podamos estar juntas otra vez”.

Entre más pasa el tiempo, más crece la zozobra, sin embargo, Francisca no descansará hasta encontrar a su hija.

“Los niños me ven tristes y se ponen tristes; nada más estoy pensando si mi hija estará bien, la verdad ya no sé ni qué pensar, a mí me gustaría decirle a la gente que me ayuden, que, si saben algo de mi hija que me digan, que se comuniquen, soy una madre desesperada”.

Francisca cuenta que, en su desesperación ha querido salir a los cerros, a las calles a buscar a “su muchacha”.

“Uno de mis hijos y mi esposo compran y venden fierro, ellos siempre andan en la calle y también siempre están pendientes por si la ven, si ven a una persona que se parece a ella se bajan o le dan vuelta a la troca, siempre la vemos en todas partes”.

La situación ha repercutido también en la salud de Francisca, su sinusitis ha incrementado, así como sus problemas en el esófago. Además, necesita realizarse una resonancia magnética en el brazo izquierdo antes del 20 de abril y no ha podido juntar el dinero.

“Nosotros somos de escasos recursos, yo le digo a mi esposo que, si no se puede ni modo, con la situación de mi hija todo se ha complicado”.

Jazmín mide 1.64 metros, pesa 70 kilos y es de tez morena, complexión regular, cabello oscuro y ojos café oscuro.

Como señas particulares, tiene un tatuaje en antebrazo con el nombre de Jazmín Reyes. Si alguien cuenta con información que pueda ser de utilidad puede llamar a los números de emergencia, al 911 o al 089 o al 614-1645546 con Norma Ledezma.

“No sean ingratos, por favor, estoy enferma, a veces no me puedo ni levantar de la cama, les pido que me ayuden, que me ayuden a encontrarla. Sus hijos, su familia y yo estamos deseosos de volver a verte, Daniela te estamos buscando, y te seguimos esperando”, dice Francisca González, entre la esperanza... y el miedo. (Alejandra Sánchez / El Diario)