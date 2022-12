'Mi limitación no influye en mi trabajo'

Chihuahua, Chih.- Las limitantes se encuentran en la mente y prueba de ello es Roberto Herán Camacho Velazco, quien desde hace 10 años trabaja como mensajero en el área de Archivo Clínico en el Hospital de Gineco Obstreticia del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en esta capital.

Al escuchar “hemiparesia fasiocorporal derecha con disartria motora”, (que es consecuencia de lesiones en el cerebro, asociadas con problema del lenguaje), se suele creer que la vida estará limitada por diversos factores, sin embargo, Roberto demuestra con hechos que las limitantes se encuentran en la mente.

Con 10 ininterrumpidos al servicio del IMSS, el día a día de 'Robert', como es llamado con afecto, comienza con la revisión de los pendientes de programaciones, localizar expedientes, así como apoyar en lo que se vaya presentando en la jornada laboral.

Sus compañeros y compañeras del IMSS reconocen en él a una persona con gran vocación de servicio. Como lo expresan, él siempre está pendiente de lo que requiera el derechohabiente.

"Roberto siempre tiene un trato humano con cada persona que atiende, además de ayudarnos a nosotras también cuando lo requerimos", expresó una de ellas.

“El ingresar al Instituto fue una gran oportunidad, que me presentó claros y oscuros en mi vida profesional; desde el reto personal de demostrar mis habilidades hasta el cambiar los estereotipos que se tienen acerca de las personas con discapacidad”, enfatizó Roberto Camacho.

Agregó que su limitación no influye en su trabajo, “en alguna ocasión alguien me señaló que tengo una mente hábil en un cuerpo limitado, y eso me impulsa, me motiva a dar mi mayor esfuerzo para un mejor servicio a cada derechohabiente con los que interactúo”, afirmó.

Además de recibir felicitaciones por parte de sus compañeros del área de trabajo y por parte de los usuarios del hospital, también ha sido acreedor a reconocimiento por parte de los directivos y de los propios derechohabientes en la calidad y trato.

“Estoy muy contento con lo que hago; me gusta servir, tratar como se merece a las y los compañeros, pero sobre todo a los usuarios del servicio; eso hace la diferencia”, destacó.

Finalmente, Camacho Velasco manifestó “estoy muy agradecido con el Instituto Mexicano del Seguro Social, por todo lo que me ha dado y por otorgarme el beneficio de brindar un granito de arena a quienes lo necesitan”.